Закон про реінтеграцію Донбасу не змінить ситуацію в регіоні

Про це заявив представник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Щодо закону про реінтеграцію, то, знаєте, я не думаю, що він щось змінює в цьому контексті. Ситуація - така ж, як і була. Російський контроль і сили командування там були присутні, тому можна назвати це, принаймні неформально , окупацією і вторгненням. Тому не думаю, що це щось змінює. Разом з тим, Волкер зазначив важливі складові цього закону. За словами Волкера, відповідно до закону, на Донбасі йде повномасштабна військова операція, а не АТО, як вважалося кілька останніх років. Представник Держдепу впевнений, що Україна не порушила Мінських угод, прийнявши цей закон.

"Україна є учасником Мінських угод, бере участь в Тристоронній контактній групі в Мінську. Вона прийняла закон про спеціальний статус, закон про амністію, готова до проведення місцевих виборів, коли для цього будуть умови. Тому я думаю, що Україна дотримується угод. як на мене, потрібно, щоб і російська сторона виконала свою частину, в тому числі щодо дотримання перемир'я", - додав Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу не виконуватимуться через невдоволення Заходу. Таку точку зору в коментарі кореспонденту ГолосUA висловив політолог Руслан Бортник.

«Київ не вноситиме правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу в зв'язку з тим, що США і ЄС ними не дуже задоволені. У нас є інший спосіб відповіді на міжнародні реакції. Якщо Захід не задоволений, то цей законопроект просто не буде виконуватися. Так було свого часу з люстрацією, яка не спрацювала через те, що її Захід розкритикував.. Відмовитися від якихось поганих положень влада не може, тому що це викликає кризу її відносин з правими в Україні. Але швидше за все, ці положення не будуть виконуватися », - зазначив політолог.