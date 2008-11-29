Особенности продажи квартиры через интернет

Недвижимость в Украине высоко оценивается, поскольку это развивающаяся страна, которая постепенно приходит к европейской экономике. Поэтому многие дальновидные потребители предпочитают вкладывать средства в квартиры, поскольку впоследствии они смогут серьезно окупить свои вложения. В связи с этим у многих собственников, которые сегодня продают квартиры, складываются ложные мнения о том, что найти клиента легко.

Действительно, с развитием интернета искать клиента на тот или иной товар стало намного проще. Но это не означает, что вы просто выложите объявление и сразу же заключите сделку. Следует постараться, чтобы действительно заинтересовать покупателя.

Правильная оценка

Провести анализ рынка очень удобно на сайте RIA.COM. Здесь тысячи объявлений обновляются каждый день, поэтому вы сможете достаточно быстро уловить любые колебания рынка, повысить или понизить стоимость в соответствии с его текущим уровнем. Также с помощью данного сайта вы сможете оценить свою недвижимость. Нельзя не отметить, что он отлично вам поможет непосредственно в продаже, поскольку ваше предложение увидят сотни целевых пользователей.

Чтобы быстро продать жилье и не задерживать его продолжительное время на рынке, в первую очередь нужно правильно установить стоимость:

Правильная стартовая цена. Ее можно немного занизить, поскольку она предназначена только для того, чтобы спровоцировать интерес потенциальных клиентов. Итоговая стоимость указывается в договоре, и она зависит от того, насколько успешно вы договоритесь с покупателем. Во время телефонного разговора ему можно сразу сообщить, что указана заниженная стоимость, поскольку когда вы составляли объявление, условия рынка были другими. Но не стоит слишком занижать стоимость, т.к. клиенты подумают, что перед ними аферисты. Рассматривайте только свежие цены, чтобы правильно установить собственную. Не стоит обращать внимание на те ценовые категории, которые были установлены в объявлениях месячной (или более) давности. То, что объявление до сих пор «висит», указывает на то, что квартиру до сих пор не продали. А это говорит о многом. Рассматривайте только те цены, которые указываются на квартиры вашего микрорайона. Внутри города ценовые категории немного отличаются друг от друга, самые дорогие – центральные районы. Поэтому данный параметр тоже нужно принимать к сведению.

Правильно установленная стоимость – залог успешной продажи любого объекта недвижимости. Она должна быть реальной и объективной. А если вы торопитесь найти покупателя, то нужно скинуть несколько сотен долларов. Тогда велика вероятность, что предложение привлечет посредников или перекупщиков, которые заключат сделку в максимально короткие сроки.

Инструкция по определению стоимости

Идеальным вариантом, которым пользуются все посредники или агентства недвижимости, является следующая пошаговая инструкция:

Отберите около 10-15 вариантов квартир в объявлениях о продаже;

Сразу вычеркните предложения, где наблюдаются слишком высокие, равно как слишком низкие цены. Это предложения от мошенников, посредников или продавцов, неадекватно оценивших собственность;

Рассмотрите предложения, вычеркните из списка те квартиры, которые объективно находятся в худшем состоянии, нежели ваша;

Из оставшихся вариантов подсчитайте среднее арифметическое значение.

Обратите внимание, почти все продавцы делают небольшую наценку, чтобы предложить покупателю скидку. Поэтому вам не нужно дополнительно накидывать несколько сотен долларов на полученную сумму, поскольку это за вас уже сделали остальные собственники.