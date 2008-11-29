Ризики геополітики будуть сильніше впливати на економіку

Якщо в минулому році ринки в цілому намагалися ігнорувати геополітику, то в 2018 р - на тлі посилення і збільшення зовнішніх конфліктів - ймовірність їх впливу на економіку зростає, відзначають експерти.

Вже перші дні січня були ознаменовані подіями, пов'язаними з конфліктами навколо ядерної програми КНДР і Ірану. Так, 3-го числа Сеул і Пхеньян відновили лінію спецзв'язку в прикордонній селі Пханмунджом, домовившись далі про проведення там 9 січня (вперше з грудня 2015 г.) переговорів на високому рівні про можливу участь збірної КНДР в майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхан.

А 5 січня СБ ООН провів позачергове засідання по ситуації в Ірані, де з 28 грудня почалися антиурядові виступи, що в ряді місць привели до заворушень, в ході яких загинули понад чотири десятки осіб і понад чотири сотні були арештовані. На своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп вітав ці акції проти "жорстокої і корумпованої" влади, пообіцявши надати протестантам підтримку у відповідний час. При цьому глава Держдепу США Рекс Тіллерсон повідомив журналістам, що Білий дім веде активні консультації з Конгресом США, щодо внесення змін до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, підписаний шісткою держав, а також Іраном в 2015 р. Американським парламентаріям, до речі , в січні належить оголосити свою позицію по СВПД, після того як в жовтні минулого року Дональд Трамп відмовився підтвердити його виконання Тегераном.

У будь-якому випадку зрозуміло, що односторонній перегляд Вашингтоном умов даної міжнародної угоди може призвести до нового загострення конфлікту навколо іранської ядерної програми.

"В минулому році ринки старанно ігнорували геополітику, проте в 2018 рік ми входимо практично з тим же набором ризиків", - зауважив директор аналітичного департаменту ІК "Регіон" Валерій Вайсберг. Так, в Німеччині, продовжив він, до цих пір не сформовано уряд, в Австрії ультраправі увійшли до складу правлячої коаліції, політика Польщі та Угорщини викликає все більше роздратування в Брюсселі, суперечки навколо майбутньої Каталонії не закінчені, і переговори по Brexit вступають у вирішальну фазу. Також зберігається напруженість навколо ядерної програми КНДР і нестабільність на Близькому Сході, а в США планують ввести нові санкції відносно Росії. У якійсь із цих історій обов'язково будуть неприємні новини, здатні зробити негативний вплив на російську економіку. Так, нестабільність в Європі буде стримувати економічне зростання, а значить, і динаміку зовнішньої торгівлі. Американські санкції додатково обмежать потенціал зростання ОПК. Але значною мірою зовнішній негатив може бути урівноважений відновленням внутрішнього попиту в Росії.

Поряд з новим загостренням навколо КНДР, вказали Олексій Голубович і Олександр Орлов з ІК "Арбат Капітал", основні геополітичні ризики в 2018 р можуть бути пов'язані з погіршенням відносин між Іраном і Саудівською Аравією (через Ємен), а також між США і Росією - через продовження громадянської війни в Сирії, що стимулюється Заходом. При цьому можливе чергове посилення санкцій проти РФ аж до повного припинення кредитування російських позичальників банками США і ЄС. І якщо будь-яке суттєве загострення на Близькому Сході за участю країн ОПЕК здатне стати позитивним фактором для російської економіки, то санкції, звичайно, вплинуть негативно. І посилення нестабільності в східних регіонах України призведе до більшого погіршення режиму санкцій, уточнили аналітики ІК "Арбат Капітал".

Сполучені Штати можуть вдарити по КНДР, допустив провідний експерт Центру політичних технологій Олексій Макаркін, лише при наявності двох умов. Якщо в Вашингтоні будуть впевнені в тому, що всі північнокорейські ракети виявляться знищені і жодна з них не долетить до Південної Кореї, Японії або США, а також якщо в КНДР не залишиться жодної артилерійської батареї, здатної завдати удару по Сеулу. Однак поки можливість повного забезпечення цих умов виглядає сумнівною. До слова, сам по собі Дональд Трамп, можливо, і не бажав би втручання США в зовнішні конфлікти. При тому, що раніше він, наприклад, вважав за краще обмежитися разовим ударом по аеродрому в Сирії, влада якої була звинувачена у використанні хімічної зброї.

Так чи інакше, сьогодні американський президент намагається домогтися більшого сприяння від Пекіна відносно Пхеньяну, розуміючи, що можливості його власного впливу на КНДР досить обмежені. А в сприянні Москви, що не володіє тут значним впливом, Вашингтон не потребує, пояснив Макаркін.

Тоді як для Росії, вважає він, головні геополітичні ризики пов'язані з введенням в лютому нових антиросійських санкцій США поряд з очікуваною всією вітчизняною елітою публікацією "чорних списків", які загрожують зробити "токсичну" співпрацю з російськими компаніями. Додатковими ризиками є і залежність економіки РФ від кон'юнктури цін на енергоносії. При цьому, незабаром нові рішення по угоді ОПЕК + щодо обмеження нафтовидобутку, Москва виявляється на роздоріжжі. З одного боку, якщо угода і далі збережеться, то це стане на заваді економічному зростанню, а якщо його згорнути – упадуть ціни на нафту, визначив провідний експерт Центру політичних технологій.

На такому тлі для Москви, напевно, було б логічно в першу чергу зосередитися на економічній проблематиці, з тим, зокрема, щоб активізувати зростання ВВП і всіляко просунути його вперед. Але, схоже, в поточному році економіці і геополітиці не обов'язково вдасться проігнорувати один одного.