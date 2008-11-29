ПАРЄ зобов'язала Україну призначити новий склад ЦВК з урахуванням інтересів усіх парламентських фракцій

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) зобов'язала Україну призначити новий склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) з урахуванням інтересів усіх політичних фракцій парламенту.

Відповідний пункт був включений в резолюцію ПАРЄ за ініціативою членів української делегації, народних депутатів від "Батьківщини" Сергія Власенка та Сергія Соболєва, повідомляє прес-служба партії.

"Це одна з ключових поправок, яка стверджує демократію в Україні, яка є такою ж важливою, як і пункт, що визнає російську агресію і відповідальність РФ за анексію Криму і частини території Донбасу", - пояснив рішення ПАРЄ Сергій Соболєв.

Рекомендація ПАРЄ про необхідність пропорційного представництва всіх фракцій українського парламенту в новому складі Центральної виборчої комісії тепер буде відслідковуватися в щорічних доповідях по Україні. Під час обговорення зазначеного питання член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко звернув увагу членів ПАРЄ на незаконний, некоректний і непропорційний розподіл кандидатів у складі Центральної виборчої комісії України з боку президента України Петра Порошенка. Він зазначив, що це є неприпустимим і порушує стандарти Ради Європи. Як уточнив Власенко, після включення пункту про необхідність обрання нового демократичного пропорційного складу ЦВК "відповідна Резолюція ПАРЄ була проголосована майже одностайно, вона отримала 95% голосів".

Це дуже важливий момент, який дозволяє поламати сталінський принцип:«Не важливо, як голосують, важливо - як рахують ", - додав Сергій Соболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, 23 січня Президент України вніс до Верховної Ради подання про призначення нових членів ЦВК. У ньому немає представника "Батьківщини". У зв'язку з цим 24 січня Юлія Тимошенко звернулася до президента Петра Порошенко з вимогою включити кандидата від "Батьківщини" Андрія Євстигнєєва в склад Центральної виборчої комісії.