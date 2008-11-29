Чи стане біткоін могильщиком долара?

Більшість національних економік, схоже, активно зайнялися захистом від того, що вважається сформованою економічною системою. Дедоларизація - відмова від долара на користь інших цінних предметів - стала популярною не тільки серед країн, але і звичайних громадян, завдяки глобальному технологічному прогресу і розширенню доступу до інтернету.

Американський долар є основною резервною валютою світу. Планування і фінансові правила, які підтримують цю ситуацію, формуються в Америці в інтересах Вашингтона і невеликої групи її союзників.

Це знайшло своє відображення в створенні нафтодолара, скасування золотого стандарту, в останню фінансову кризу і безглуздій програмі кількісного пом'якшення. Всі ці економічні рішення були прийняті з чіткою метою - продовження американського панування в світовій економіці і штучна підтримка нестійкої фінансової системи, вважає онлайнове видання Strategic Culture Foundation.

Практичні наслідки нестійкості згодом привели до ідеї про реальну альтернативу, що дозволяє одночасно піти від домінування долара і пов'язати економіку з реальною вартістю.

Необхідність обійти цю ситуацію стала особливо актуальною для країн з великими доларовими боргами і там, де стикаються з загрозою відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

У 2015 р Китаї з'явилася альтернативна платіжна система під назвою Cross-Border Interbank Payments System (CIPS). Вона, будучи, по суті, точною копією SWIFT, виконує роль резервної системи для тих "непокірних" держав, яких американці можуть відключити від SWIFT.

Венесуела розглядає більш радикальний крок: створення власної віртуальної валюти. Президент Мадуро оголосив про появу найближчим часом державної криптовалюти, заснованої на вартості нафти і багатомільярдних нафтових запасах.

Санкції проти Росії і вплив, який Вашингтон має на світову економічну систему завдяки долару, змусили Москву і Пекін підписати угоду про дедоларизацію, в рамках якої встановлюється золотий стандарт юаня.

Росія продає вуглеводороди Китаю, який платить за них в юанях, після чого Росія конвертує юань в золото на Шанхайській біржі золота, що дозволяє обходити санкції Вашингтона.

На схожі кроки готові йти багато інших країн. Сполучені Штати посилюють фінансовий і економічний тиск на держави через такі міжнародні організації, як МВФ і Світовий банк, після чого ці країни об'єднуються для протидії зовнішньому втручанню.

Високі технології сприяють реалізації стратегії децентралізації (з центрами в Вашингтоні і Лондоні), основна причина різних глобальних проблем.

По-перше, можливість необмеженого друкування доларів спотворює світову економіку, роздуває фондові ринки і веде до безконтрольного зростання національних боргів. Навіть ринок золота маніпулюється через занадто велику кількість легких грошей і таких фінансових пірамід, як деривативи.

Якщо все це впаде, як показали події 2008 р, центральні банки почнуть рятувати своїх партнерів через програму кількісного пом'якшення і надання необмеженої кількості грошей.

Причому все це в підсумку лягає на плечі платників податків і дрібних гравців фінансового ринку.

Ймовірно, звичайній людині важко зрозуміти, що відбувається, але в реальності долар неухильно знецінюється по відношенню до більш матеріальних активів. Такі організації, як ФРС (і їх власники), приватні банки, хедж-фонди, рейтингові агентства та аудиторські компанії, йдуть на злочинну змову для створення величезного багатства, що штовхає світ в шахрайські кредитні афери.

Для багатьох кріптовалютний ринок - це не тільки більш легке управління коштами, а й безпечний притулок від централізованих фінансових регуляторів і центральних банків; іншими словами, від долара і фіатних валют в цілому.

Ще неясно, чи стане біткоін мудрим довгостроковим вкладенням, але концепція криптовалюта, безумовно, нікуди не піде і буде активно розвиватися.

Блокчейн (технологія, що лежить в основі криптовалюта) - чітка модель для децентралізованих економічних транзакцій без будь-якого посередника, здатного маніпулювати і спотворювати ринок на свій розсуд. Це сильні ліки від боргового вірусу, який вбиває суспільство і поширює хаос по всьому світу.

Вашингтон вже стикається з наслідками своїх необдуманих кроків проти своїх геополітичних противників. Рішення про відключення Ірану від SWIFT і триваюча економічна війна проти Росії і Венесуели змушують Китай створювати альтернативну економічну систему.

Пекін, таким чином, попереджає Америку та її союзників, що економічна альтернатива вже існує і готова працювати незалежно від євро-американської системи.

Анонімна, децентралізована і технологічно надійна система є тим, що геополітичні противники Вашингтона прагнуть покласти край гегемонії американського долара.