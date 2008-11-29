О чем говорит маркировка летних шин и дисков

Каждым производителем наносится маркировка летних шин и дисков. Нужна она для того, чтобы водителям значительно облегчить задачу выбора необходимых размеров под собственные автомобили для большей комфортности и безопасности в передвижении.

Что обозначают символы на авторезине

Сейчас на украинском шинном рынке проблем с выбором колес под любые марки и модели автомобилей не существует.

Каждый производитель изготавливает большое количество различных типоразмеров, чтобы «обуть» каждого желающего.

Как и другие покрышки, шины летние, приобрести которые предлагается здесь: https://bfshina.ua/shiny/sezon-letnie/, имеют нанесенные символы, обозначающие размерность и другие показатели.

К примеру, летняя резина Continental ContiEcoContact CP 175/60 R15 81V, где:

175 – ширина покрышки;

60 – процентное соотношение высоты профиля к ширине;

R – радиальная конструкция шины. Много водителей считают, что символ «R» - это радиус. На самом деле это не является правдой – авторезина имеет диаметр;

15 – посадочный диаметр ската;

81V – индекс скорости.

Также не редко можно встретить и дополнительные символы на летних покрышках, которые указывают на следующее:

XL или Extra Load – шина с усиленной конструкцией каркаса, что позволяет перевозить груз большего веса, чем указано на боковине резины;

Aquatred, Aqua Contact, Aqua, Water или Rain – авторезина, специально предназначенные для дождевой погоды;

RSC (Run Flat System Component) – уникальные автомобильные скаты, имеющие способность продолжать движение на скорости до 80 км/час даже при полном падении давления. Проехать в таких условиях до ближайшего сервисного центра можно до 150км.

Max Pressure – максимальное давление, способное выдержать покрышка;

Max Load – максимально допустимая нагрузка в расчёте на одно колесо;

Traction A, B или C – торможение шинами на мокрых участках дороги.

Иногда нанесены и другие символы, но они не настолько влиятельные на поведение колес в пути.

Автомобильные диски и обозначения

Диски на авто также имеют собственную маркировку. С её помощью автолюбители подбирают необходимые размеры, чтобы в дороге не испытывать проблем с устойчивостью и управлением машиной.

Пример наведем на моделе Alcar 7230 Kia 5,5x14 4x100 ET 46 Dia 54, где:

5,5 – ширина колесного диска. Указывается в дюймах;

14 – диаметр диска (дюймы) ;

4х100 – количество крепежных болтов (4) и диаметр, на котором они расположены (100). Рассчитывается в миллиметрах;

ЕТ 46 – расстояние между плоскостью обода и симметрической осью диска. Еще этот параметр называют «вылетом диска». Единица измерения – миллиметр;

Dia 54 – диаметр центрального отверстия в миллиметрах (54). Некоторые производители легкосплавных автодисков делают его большего размера, используя для установки на ступицу переходные кольца. Благодаря им диск надежно фиксируется на ступицу, не оставляя шансов возникновению вибрации.

Очень важным является момент покупки. Автомобильные диски, большой ассортимент которых предоставлен здесь bfshina.ua/diski/, нужно подбирать строго по размеру, указанному в техническом паспорте автопроизводителя.

Все это необходимо для того, чтобы максимально обезопасить себя от нежелательных последствий в пути. Если Вы сомневаетесь в том или ином выборе – лучше проконсультироваться со специалистами, либо узнать необходимую информацию на официальном сайте производителя или дистрибьюторов.

Не верно подобранный размер дисков на авто может привести не только к повреждению многих элементов машины, но и спровоцировать опасную ситуацию для всех участников движения.