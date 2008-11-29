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О чем говорит маркировка летних шин и дисков
Каждым производителем наносится маркировка летних шин и дисков. Нужна она для того, чтобы водителям значительно облегчить задачу выбора необходимых размеров под собственные автомобили для большей комфортности и безопасности в передвижении.
Что обозначают символы на авторезине
Сейчас на украинском шинном рынке проблем с выбором колес под любые марки и модели автомобилей не существует.
Каждый производитель изготавливает большое количество различных типоразмеров, чтобы «обуть» каждого желающего.
Как и другие покрышки, шины летние, приобрести которые предлагается здесь: https://bfshina.ua/shiny/sezon-letnie/, имеют нанесенные символы, обозначающие размерность и другие показатели.
К примеру, летняя резина Continental ContiEcoContact CP 175/60 R15 81V, где:
Также не редко можно встретить и дополнительные символы на летних покрышках, которые указывают на следующее:
Иногда нанесены и другие символы, но они не настолько влиятельные на поведение колес в пути.
Автомобильные диски и обозначения
Диски на авто также имеют собственную маркировку. С её помощью автолюбители подбирают необходимые размеры, чтобы в дороге не испытывать проблем с устойчивостью и управлением машиной.
Пример наведем на моделе Alcar 7230 Kia 5,5x14 4x100 ET 46 Dia 54, где:
Очень важным является момент покупки. Автомобильные диски, большой ассортимент которых предоставлен здесь bfshina.ua/diski/, нужно подбирать строго по размеру, указанному в техническом паспорте автопроизводителя.
Все это необходимо для того, чтобы максимально обезопасить себя от нежелательных последствий в пути. Если Вы сомневаетесь в том или ином выборе – лучше проконсультироваться со специалистами, либо узнать необходимую информацию на официальном сайте производителя или дистрибьюторов.
Не верно подобранный размер дисков на авто может привести не только к повреждению многих элементов машины, но и спровоцировать опасную ситуацию для всех участников движения.
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