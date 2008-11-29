Транзит газу через Україну почав скорочуватися

Транзит газу з Росії через територію України почав скорочуватися в 2018 р.

Згідно з даними "Укртрансгазу" з 1 по 20 січня він впав на 25% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року з 5,3 млрд до 4 млрд куб. м.

Всього експорт газу з Росії в Європу знизився більш ніж на 10% в порівнянні з січнем минулого року. У той же час поставки через газопроводи "Ямал - Європа" і "Північний потік" збереглися на колишньому рівні.

Радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Белявський розповів агентству УНІАН, що скорочення транзиту пов'язано зі зниженням споживання палива і використанням російською компанією обхідного маршруту.

"Якщо порівнювати 1 і 22 січня цього року, то обсяг транзиту російського газу через українську ГТС (газотранспортну систему) скоротився з 238,7 до 180 млн кубічних метрів на добу", - розповів Белявський.

За словами радника, це пов'язано з тим, що "Газпром" використовує газ, накопичений влітку в європейських сховищах, а також направляє його по газопроводу "Північний потік". Як зазначив Белявський, скорочення споживання сировини в Європі пов'язано з відносно теплою погодою.