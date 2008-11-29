Что нужно покупать для обустройства автомобильной мойки

Количество транспортных средств, эксплуатируемых жителями Украины, постоянно увеличивается. Вместе с ними наблюдается рост числа предпринимателей, предлагающих те или иные услуги на соответствующем рынке. И автомобильные мойки – один из наиболее распространенных типов бизнеса.

Но, как правило, если человек открывает рассматриваемый бизнес, он не знает, с чего ему следует начинать. В первую очередь нужно закупить оборудование, которое будет полностью соответствовать специфике деятельности и параметрам помещения, где услуги будут предоставляться.

Что нужно в первую очередь?

Для начала необходимо оборудовать помещение. Даже если вы арендуете территорию, потребуется ее доработать в соответствии со спецификой вашей деятельности – усилить местность, забетонировать и т.д. По окончанию строительных работ закупается оборудование. Либо это можно сделать до окончания, однако только в том случае, если у вас имеется четкая схема, где, как и что будет располагаться.

Вам потребуется купить в первую очередь:

Очистные сооружения. Здесь обращается внимание на производительность, которая зависит от числа автомобилей, что вы сможете одновременно обслуживать на своем предприятии. Такие приспособления требуются для того, чтобы очищать воду, устранять различные мелкие абразивные частицы, входящие в ее состав, и неприятный запах, если таковой присутствует. Одним словом, при наличии такого оборудования, вы сможете использовать любую воду, не обязательно питьевую, но в то же время не отказываться от качества предоставляемых услуг. Кроме того, когда в воде содержатся примеси, они портят лакокрасочное покрытие, что отрицательно скажется на репутации вашего предприятия. Аппараты высокого давления. В некоторых случаях предприниматели пытаются сэкономить, и на два моечных места они устанавливают один аппарат высокого давления. В данном случае, если он сломается или потребуется профилактика, придется прекратить работу обоих мест. Подбирать устройство следует, исходя из того количества машин, которые им будут обслуживаться в сутки. Прибор предназначается для того, чтобы струей воды с сильным напором вымывать загрязнения, даже если они труднодоступны.

Делая выбор оборудования для мойки машин, рекомендуется также отдавать свое предпочтение проверенным производителям. Можно сэкономить, если вы купите товары отечественных производителей. Они предлагают качественную и недорогую продукцию, ничуть не хуже, чем у зарубежных поставщиков.

Дополнительные устройства

Чтобы предоставлять максимально полный комплекс услуг по мойке автомобилей, потребуется также закупить дополнительные приспособления:

Устройства для химчистки. Это такие приспособления, которые отдаленно напоминают пылесосы. Они устраняют с поверхности сидений или заводской обивки неприятные запахи, жирные пятна и другие загрязнения, с которыми обычная щетка или стиральная машинка справиться не способны;

Пылесосы. В продаже имеются специальные автомобильные пылесосы с удобными насадками. Они предназначены для очистки салонов и багажников. Без них вы не сможете довести до идеальной чистоты внутреннее пространство транспортного средства. Желательно, чтобы на мойке присутствовало столько пылесосов, сколько человек будет обслуживать потенциальных клиентов.

Обратите внимание, в продаже присутствуют пылесосы, предназначенные не только для сухой, но и влажной уборки. Если имеется возможность, рекомендуется купить второй вариант. Также неплохо было бы закупить специальные средства для полировки, чернения шин и прочие.