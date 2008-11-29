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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Что нужно покупать для обустройства автомобильной мойки
Количество транспортных средств, эксплуатируемых жителями Украины, постоянно увеличивается. Вместе с ними наблюдается рост числа предпринимателей, предлагающих те или иные услуги на соответствующем рынке. И автомобильные мойки – один из наиболее распространенных типов бизнеса.
Но, как правило, если человек открывает рассматриваемый бизнес, он не знает, с чего ему следует начинать. В первую очередь нужно закупить оборудование, которое будет полностью соответствовать специфике деятельности и параметрам помещения, где услуги будут предоставляться.
Что нужно в первую очередь?
Для начала необходимо оборудовать помещение. Даже если вы арендуете территорию, потребуется ее доработать в соответствии со спецификой вашей деятельности – усилить местность, забетонировать и т.д. По окончанию строительных работ закупается оборудование. Либо это можно сделать до окончания, однако только в том случае, если у вас имеется четкая схема, где, как и что будет располагаться.
Вам потребуется купить в первую очередь:
Делая выбор оборудования для мойки машин, рекомендуется также отдавать свое предпочтение проверенным производителям. Можно сэкономить, если вы купите товары отечественных производителей. Они предлагают качественную и недорогую продукцию, ничуть не хуже, чем у зарубежных поставщиков.
Дополнительные устройства
Чтобы предоставлять максимально полный комплекс услуг по мойке автомобилей, потребуется также закупить дополнительные приспособления:
Обратите внимание, в продаже присутствуют пылесосы, предназначенные не только для сухой, но и влажной уборки. Если имеется возможность, рекомендуется купить второй вариант. Также неплохо было бы закупить специальные средства для полировки, чернения шин и прочие.
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