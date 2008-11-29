Український експорт виріс на 20,9%

Протягом перших 10 місяців 2017 року обсяг товарообігу в Україні виріс на 24%, при цьому збільшення експорту відбулося на 20,9%.

Про це розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська на прес-конференції.

«За 10 місяців ми маємо збільшення товарообігу на 24%, або на 14 млрд 619 млн грн. Відповідно, ми говоримо про те, що у нас є зростання експорту, продовжується зростання експорту на 20,9%, і в цілому наш експорт склав $ 35 млрд 183 млн », - сказала Микольська.

У той же час, за її словами, зараз дійсно торгове сальдо продовжує бути негативним, але «критичної ситуації» в цьому немає.

Так, за словами Микольської, це пов'язано з тим, що приплив інвестицій в Україну збільшується, а коли відбуваються інвестиційні процеси, як правило, зростає імпорт, що також пов'язано з імпортом в Україну обладнання та сировини для подальшого виробництва в Україні товарів для внутрішнього ринку і на експорт.

Крім того, негативний показник торгового сальдо Микольська пов'язує з тим, що при зростанні українського експорту також відбувається зростання імпорту.

Микольська також зазначила, що за період 2012-2016 років Україна втратила $ 31,4 млрд українського експорту, проте вже за 10 місяців цього року вдалося «компенсувати» $ 6,1 млрд.