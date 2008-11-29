У новому році тарифи за електроенергію для українців виростуть на 16%. "Роттердам +" в силі

Тарифи в Україні стають все ближче до середньоєвропейських.

З 1 січня підвищать оптово-ринкову ціну електроенергії на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%. Схему "Роттердам +" знову використовували для підвищення цін.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), запланувала українським споживачам "подарунок" - підвищення тарифів на електроенергію в два етапи. Про це сказано в об'ємній презентації, опублікованій на сайті регулятора.

Підвищити ціни повинні в два етапи - 1 січня на 9,5%, і 1 квітня на 6,1%.

У презентації НКРЕКУ на декількох сторінках пояснювали, чому треба українцям більше платити за електроенергію. При цьому серед інших чинників знову фігурує скандальний тариф "Роттердам +" - порахували доставку вугілля з портів Амстрдам - Роттердам - Антверпен. Хоча, за даними слідства НАБУ, за цією схемою ніякої доставки не було і немає.

Більш того, тепер по "Роттердам +" "доставка" вугілля стане дорожче, ніж "була" в 2017 році.

На кожну тонну вугілля чиновники НКРЕКУ додають по 12,2 долара за уявну доставку і 7 доларів за таке ж перевантаження, що в кінцевому рахунку виливається в підвищення тарифу.