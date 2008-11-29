Оборот роздрібної торгівлі в Німеччині досяг рекордного рівня

У 2017 році зростання номінальної виручки роздрібної торгівлі в Німеччині склав 4,5-4,9 відсотка в порівнянні з 2016-м роком. Це набагато вищий за прогнози експертів.

У 2017 році торговельний роздрібний оборот в Німеччині виріс до рекордного рівня. За попередніми оцінками, враховуючи дані за 11 місяців минулого року, номінальна виручка роздрібної торгівлі збільшилася в порівнянні з 2016 роком на 4,5-4,9 відсотка, повідомило в п'ятницю, 5 січня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

Настільки потужного приросту в Німеччині не було зафіксовано з 1994 року. Він набагато перевершив прогнози німецького Об'єднання роздрібної торгівлі (HDE), що передбачали збільшення обороту в обсязі трьох відсотків.

Значно зросла торгівля через інтернет-магазини. Приріст обороту в цій галузі становитиме 9,6 вдсотка.

Статистики пояснюють поліпшення споживчих настроїв рекордною трудовою зайнятістю, зростанням зарплат і зниженням цін на енергоносії.