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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Оборот роздрібної торгівлі в Німеччині досяг рекордного рівня
У 2017 році зростання номінальної виручки роздрібної торгівлі в Німеччині склав 4,5-4,9 відсотка в порівнянні з 2016-м роком. Це набагато вищий за прогнози експертів.
У 2017 році торговельний роздрібний оборот в Німеччині виріс до рекордного рівня. За попередніми оцінками, враховуючи дані за 11 місяців минулого року, номінальна виручка роздрібної торгівлі збільшилася в порівнянні з 2016 роком на 4,5-4,9 відсотка, повідомило в п'ятницю, 5 січня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.
Настільки потужного приросту в Німеччині не було зафіксовано з 1994 року. Він набагато перевершив прогнози німецького Об'єднання роздрібної торгівлі (HDE), що передбачали збільшення обороту в обсязі трьох відсотків.
Значно зросла торгівля через інтернет-магазини. Приріст обороту в цій галузі становитиме 9,6 вдсотка.
Статистики пояснюють поліпшення споживчих настроїв рекордною трудовою зайнятістю, зростанням зарплат і зниженням цін на енергоносії.
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