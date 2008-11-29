У Нацбанку розповіли, на скільки поповнилися золотовалютні резерви

Державна скарбниця поповнилася за рахунок кредитів МВФ і покупок валюти Нацбанком.

Міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21 відсоток і станом на 1 січня 2018 року становлять 18,808 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Валютні резерви виросли за рахунок кредитів МВФ і покупки Національним банком 1,3 млрд доларів при проведенні валютних інтервенцій.

- Таким чином, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз Національного банку (18.6 млрд доларів, згідно з інфляційним звітом за жовтень-2017), незважаючи на незначне скорочення в грудні на 0.5 відсотка, - повідомили в НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду. 1 грудня Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду останній платіж в 2017 році на 169 мільйонів доларів.