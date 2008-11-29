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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Студія - сучасне рішення в інтер'єрі
Для того щоб зробити невелику квартиру максимально комфортною та функціональною, можна переробити її в студію, прибравши зайві перегородки. Таким чином, корисна площа житла істотно збільшиться і у вас з'явиться можливість втілити в реальність навіть найсміливіші дизайнерські рішення.
Варіанти розмежування простору в квартирі-студії
Квартира - студія - це житлова площа, в якій вітальня, кухня і спальня знаходяться в одному приміщенні і візуально розмежовуються за допомогою декоративних елементів або предметів інтер'єру. Як правило, кухня відділяється від житлового приміщення невеликою барною стійкою з вбудованими полицями або приставними стільцями. Такий варіант ідеально підходить для квартири-студії і робить дизайн приміщення більш продуманим і завершеним.
Щоб відмежувати вітальню від спального місця можна встановити диван таким чином, щоб він практично повністю перекривав прохід до ліжка. Також при бажанні можна прикрасити ліжко балдахіном і під час візиту гостей закривати ліжко від загального огляду.
Студія дизайну https://rhombus.design/ пропонує безліч варіантів оформлення квартири-студії, однак, незважаючи на це, найбільшим попитом у власників такого житла користується саме стиль Хай-тек або Арт-деко. Таким стилям властива наявність в інтер'єрі цікавих декоративних елементів, забарвлення яких дуже різниться з основними тонами кольорового оформлення стін, стелі та підлоги. Крім того, при оформленні квартири в таких стилях дуже важко перестаратися і заставити корисну площу зайвими предметами інтер'єру.
Рекомендації фахівців з облаштування квартири-студії
Незалежно від того, в якому стилі ви бажаєте оформити квартиру-студію головне пам'ятати про те, що в силу її особливостей архітектури та площі вам доведеться постаратися помістити в ній все необхідне і при цьому залишити достатній простір для комфортної повсякденної життєдіяльності. Сьогодні фахівці, які професійно займаються ремонтом і оздобленням квартир-студій, рекомендують своїм клієнтам такі варіанти економії простору і його візуального збільшення:
Завдяки стрімкому розвитку технологій і різноманіттю будівельних і оздоблювальних матеріалів, сьогодні навіть невелику квартирку можна перетворити в розкішне функціональне житло. Щоб правильно визначитися зі стилем оформлення квартири-студії і її плануванням, слід переглянути каталоги з готовими рішеннями від солідних компаній, а ще проконсультуватися у досвідчених фахівців.
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