Студія - сучасне рішення в інтер'єрі

Для того щоб зробити невелику квартиру максимально комфортною та функціональною, можна переробити її в студію, прибравши зайві перегородки. Таким чином, корисна площа житла істотно збільшиться і у вас з'явиться можливість втілити в реальність навіть найсміливіші дизайнерські рішення.

Варіанти розмежування простору в квартирі-студії

Квартира - студія - це житлова площа, в якій вітальня, кухня і спальня знаходяться в одному приміщенні і візуально розмежовуються за допомогою декоративних елементів або предметів інтер'єру. Як правило, кухня відділяється від житлового приміщення невеликою барною стійкою з вбудованими полицями або приставними стільцями. Такий варіант ідеально підходить для квартири-студії і робить дизайн приміщення більш продуманим і завершеним.

Щоб відмежувати вітальню від спального місця можна встановити диван таким чином, щоб він практично повністю перекривав прохід до ліжка. Також при бажанні можна прикрасити ліжко балдахіном і під час візиту гостей закривати ліжко від загального огляду.

Студія дизайну https://rhombus.design/ пропонує безліч варіантів оформлення квартири-студії, однак, незважаючи на це, найбільшим попитом у власників такого житла користується саме стиль Хай-тек або Арт-деко. Таким стилям властива наявність в інтер'єрі цікавих декоративних елементів, забарвлення яких дуже різниться з основними тонами кольорового оформлення стін, стелі та підлоги. Крім того, при оформленні квартири в таких стилях дуже важко перестаратися і заставити корисну площу зайвими предметами інтер'єру.

Рекомендації фахівців з облаштування квартири-студії

Незалежно від того, в якому стилі ви бажаєте оформити квартиру-студію головне пам'ятати про те, що в силу її особливостей архітектури та площі вам доведеться постаратися помістити в ній все необхідне і при цьому залишити достатній простір для комфортної повсякденної життєдіяльності. Сьогодні фахівці, які професійно займаються ремонтом і оздобленням квартир-студій, рекомендують своїм клієнтам такі варіанти економії простору і його візуального збільшення:

Використання вбудованих меблів. Вбудовані меблі правильно підібрані під стиль оформлення приміщення дозволять вам зручно зберігати одяг і побутові речі з мінімальними втратами корисної площі квартири.

Яскраві кольори в інтер'єрі. Щоб візуально збільшити площу квартири необхідно додати в інтер'єр яскравих фарб. В даному випадку мова йде не тільки про дрібні декоративні елементи, але і про меблі. Якщо ваша квартира оформлена в стриманих світлих тонах то при виборі меблів краще віддайте перевагу моделям, в конструкції яких є елементи зі строкатою забарвленням.

Конструкції для зонування. Щоб при вході в квартиру відразу було зрозуміло, на які зони вона розділена, можна використовувати в якості умовного роздільника поперечні балки перекриття стелі або навіть створити підвісну стелю із спеціальною багаторівневою конструкцією. Крім того відокремити кухню від вітальні можна за допомогою розсувних дверей. Така конструкція виглядає красиво, не перевантажує інтер'єр і не «краде» корисну площу квартири.

Завдяки стрімкому розвитку технологій і різноманіттю будівельних і оздоблювальних матеріалів, сьогодні навіть невелику квартирку можна перетворити в розкішне функціональне житло. Щоб правильно визначитися зі стилем оформлення квартири-студії і її плануванням, слід переглянути каталоги з готовими рішеннями від солідних компаній, а ще проконсультуватися у досвідчених фахівців.