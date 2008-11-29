Побутові лічильники газу на сторожі вашого бюджету

Побутові газові лічильники визначають кількість (точніше, обсяг) газу, що пройшов по трубопроводу до пальника. Всі газові лічильники діляться за методом вимірювання об'єму (прямому чи непрямому), принципу дії рахункового пристрою і припустимого обсягу.

Лічильник газу побутовий є таким, оскільки має найменшу пропускну спроможність, тобто діапазон обліку витрат, при яких похибка вимірювання найменша. Побутові лічильники газу мають максимальну пропускну здатність 1 ... 10 м3 / год, а мінімальна витрата - кілька сотих м3 / год. Зрозуміло, що таке мале споживання відповідає потребам житлових квартир і приватних будинків, офісів і невеликих газових котельнь. Розхід газу в цих лічильниках зазвичай визначається прямим методом - за відомим об'ємом вимірювальних камер, що поперемінно заповнюються і спорожнюються. Даний метод визначення витрати застосовується в ротаційних, барабанних і мембранних лічильниках. Непрямий метод визначення обсягу, що пройшов через лічильник газу, припускає наявність додаткових пристроїв для вимірювання будь-яких характеристик газового потоку (наприклад, його швидкості або напору). Це можуть бути механічні крильчатки, ультразвукові сенсори, термоанемометри і ін.

Ну а за принципом дії, лічильники газу побутові зазвичай діафрагменні або камерні (обидва типи відносяться до мембранних лічильників). Однак, зустрічаються такі види побутових лічильників газу, як ультразвукові, ротаційні і струменеві.

Без лічильників ми платимо в 2-3 рази більше реальних витрат - нічого не поробиш, такий розрахунковий норматив. Тобто зрозуміло: установка лічильників газу побутових https://tsfera.com.ua/shop/schetchiki_gaza/bytovye необхідна для дбайливого господарювання - щоб платити за фактично витрачений газ, а не за гіпотетично можливий обсяг споживання.

Тепер про самі побутові лічильники. Мембранні лічильники є мабуть найпершими - вони запатентовані ще в середині 19 століття. Витрата газу в них визначається за кількістю переміщень внутрішніх рухомих перегородок: порція газу зайшла - вийшла. У ротаційному лічильнику підрахунок витрати газу визначається за кількістю оборотів двох взаємно спрофільованих роторів складної форми: вони як би котяться один по одному, а в обертання їх призводить газовий потік. В ультразвуковому лічильнику швидкість газового потоку визначається за часом, протягом якого сигнал пройде шлях від випромінювача до приймача - один сигнал посилається по потоку, інший - проти. Різниця у часі математично пов'язана зі швидкістю течії газу. Струменеві лічильники, об'ємну витрату газу визначають за частотою коливань газового струменя: електронний перетворювач обчислює кількість минулого газу через автогенератор струменевих імпульсів (при зміні положення струменя газу виникають пульсації звуку і тиску, пропорційні швидкості газового потоку - ці коливання вловлюються п'єзоелементом і перетворюються в електричний сигнал).

І до речі, повірка побутових лічильників газу - є одним з факторів вибору: чим більше міжповірочний інтервал часу, тим менше витрат. Але чіткої закономірності тут немає. Наприклад, ультразвукові електронні газові лічильники БЕСГ повіряються раз в 5 років, а струменеві (Гранд) і мембранні (СГБМ) - раз в 12.

На ринку зазвичай представлені наступні види механічних побутових газових лічильників: мембранні (діафрагмові, камерні) і ротаційні. Причому, індикація може бути як аналоговою, так і цифровою. Є й електронні побутові газові лічильники - ультразвукові та струменеві. Електронний варіант часто додатково обладнаний термокомпенсатором (температурним коректором для приведення обсягу спожитого газу до розрахункового при 200 ºС – обсяг в залежності від температури змінюється ...).

Як вибрати побутовий лічильник газу, перш ніж керуватися при прийнятті рішення?

По-перше, вартість приладу. Можна купити побутовий лічильник газу дешевше, але він і прослужить менше та і обсяги споживання будуть не точними. Отже, при виборі, крім ціни, потрібно враховувати і нормативний термін служби (обов'язково повинна бути обговорена гарантія), і похибка приладу. По-друге - технічні характеристики: габарити, маса, максимальна витрата (сьогодні у вас плита, а завтра може надумаєте котел або колонку газову поставити), термін повірки. І останній критерій - можливість установки: вертикальна, горизонтальна або універсальна (з поворотним індикатором), деякі побутові лічильники можна монтувати без зварювання.