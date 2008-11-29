Як підвищення пенсій вплине на інфляцію

У Мінсоцполітики пообіцяли, що підвищення пенсій дозволить підвищувати їх розмір вище рівня інфляції.

Механізм щорічного осучаснення пенсій дозволить підвищувати їх розмір вище рівня інфляції. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає прес-служба Мінсоцполітики.

"В Україні створена система, яка вводить щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиним підходом, і складе 50% від зростання середньої зарплати, плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій повністю перекриваючи рівень інфляції, і навіть більше ", - зазначив він.

Як уточнив Шамбір, за попередніми розрахунками, в 2019 році таке підвищення складе близько 20% до розміру пенсій.

Заступник міністра також зазначив, що позиція міністерства про проведення осучаснення пенсій для військовослужбовців залишається незмінною.

"З 2008 року пенсії військовослужбовців не змінювалися, і це є найбільшою проблемою. На сьогодні розроблено відповідний законопроект, який обробляється спільно з центральними органами виконавчої влади, і в найкоротші терміни він буде поданий на розгляд Верховної Ради. Ключова позиція Мінсоцполітики - збільшити пенсії військових з 1 січня 2018 року ", - додав Шамбір.

Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, незалежно від того, коли Верховна Рада прийме закон про реформу пенсійного забезпечення працівників силових відомств, перерахунок пенсій розпочнеться з 1 січня 2018 року.