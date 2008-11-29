Природні лиха завдали рекордний збиток в 2017 році

За оцінками перестрахової компанії Munich Re, в минулому році було зафіксовано рекордне число великих природних катастроф, які призвели до найбільш серйозних економічних втрат.

Про це йдеться в доповіді німецької компанії, яка є одним з лідерів страхового ринку і ринку перестрахування.

У Munich Re відзначили тривожну тенденцію щодо збільшення загального числа природних катастроф. У 2017 року їх загальна кількість, за оцінками компанії, була набагато вищою, ніж в середньому за останні 10 і 30 років.

"У плані загального понесеного збитку 2017 рік став другим у списку найбільш серйозних руйнувань за всю історію. За масштабом загальних економічних втрат ($ 330 млрд) 2017 р поступається лише 2011, коли землетрус і цунамі в Японії, повені в Таїланді, а також ряд інших катастроф заподіяли шкоду на $ 350 млрд.

При цьому збиток, викликаний природними катастрофами в 2017 р, перевищив всі колишні рекорди. Застраховані втрати в 2017 році досягли $ 135 млрд, це найбільш високий показник за період з 1980 по 2017 рр. Служба NatCatSERVICE, що входить до складу Munich Re, зафіксувала 710 природних катастроф в 2017 р.

Це вище середнього показника за останні 10 і 30 років, коли в середньому щорічно фіксувалося 605 і 490 катастроф, відповідно. Як загальні, так і застраховані втрати від природних лих в 2017 р були набагато вище, ніж відповідні середні показники за останні 10 років, що становлять з урахуванням інфляції $ 170 млрд і $ 49 млрд відповідно.

Приблизно 93% від усіх масштабних катастроф в світі в 2017 р були викликані природними факторами. Негативний ефект для макроекономіки постраждалих регіонів склав $ 320 млрд, з них втрати були застраховані на $ 133 млрд. Це зробило 2017 найдорожчим роком за сучасній історії в плані понесеного збитку від природних катастроф.