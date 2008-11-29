Він повертається: у 2018 році до Землі наблизиться "космічний череп"

"Хеллоуїнський" астероїд 2015 TB145 в листопаді 2018 роки знову наблизиться до Землі, як це вже було одного разу. Він "відвідав" нас в 2015 році як раз в ніч Хеллоуїна, тоді астрономи вперше змогли визначити його характеристики.

Розмір темного об'єкта становить від 625 до 700 метрів, а період обертання - близько трьох годин. І найцікавіше: при певному освітленні астероїд нагадує людський череп.

31 жовтня 2015 року астероїд пронісся повз Землю на відстані всього 486 тисячі кілометрів (відносно близько), що всього в 1,3 рази перевершує відстань від нашої планети до Місяця. Однак астрономи виявили об'єкт декількома днями раніше - 10 жовтня за допомогою системи телескопів Pan-STARRS на Гаваях.

Різні команди астрономів "націлили" свої інструменти прямо на астероїд 2015 TB145, щоб краще вивчити космічного гостя.

Через близькість цього невеликого об'єкта вчені могли використовувати різні методи спостережень, говорить дослідник Пабло Сантос-Санс (Pablo Santos-Sanz) з Інституту астрофізики Андалусії. З одного боку, вони застосували оптичні телескопи з Обсерваторії Сьєрра-Невада в Гранаді, Обсерваторії Калар-Альто в Альмерії і Обсерваторії Ла-Хіта в Толедо. З іншого боку, вчені проаналізували об'єкт в середній інфрачервоній області спектра, використовуючи інструмент "Дуже великого телескопа" в Чилі.

"Спостереження, зібрані в Іспанії, допомогли з'ясувати, що найбільш вірогідний період обертання об'єкта становить 2,94 години. Іншими словами, це приблизна тривалість його дня. Хоча ми не можемо виключати і іншу можливість: 4,78 годин. Це ще одне рішення, яке узгоджується з нашими оптичними даними ", - говорить Сантос-Санс.

За допомогою спостережень в середній інфрачервоній області спектра автори роботи виявили теплове випромінювання об'єкта. Використовуючи цю інформацію і теплофізичних модель, фахівці розпізнали різні властивості астероїда 2015 TB145.

Сантос-Санс згадує деякі з них: "Форма об'єкта є злегка сплющеним еліпсоїдом, а вісь обертання під час безпосередньої близькості приблизно перпендикулярна Землі. Крім того, теплова інерція об'єкта (кількість тепла, яке він зберігає, і швидкість, з якою він поглинає або передає тепло - прим. ред.) узгоджується з такими характеристиками у астероїдів аналогічного розміру ".

Відбивна здатність, або альбедо, поверхні астероїда складає приблизно 5-6 відсотків (тобто об'єкт відображає близько 5-6 відсотків сонячного світла).

Під час наступного зближення астероїда з Землею (астрономи прогнозують, що це відбудеться в листопаді 2018 року) вчені мають намір отримати більше даних про об'єкт. Хоча на цей раз "космічний череп" не так близько наблизиться до планети - приблизно в 105 разів далі середньої відстані від Землі до Місяця, кажуть фахівці.

"Хоча таке зближення не буде настільки вигідним, ми зможемо отримати нові дані, які допоможуть поліпшити наші знання про цей об'єкт і йому подібних", - зазначає Сантос-Санс.

За словами дослідника з Інституту позаземної фізики товариства Макса Планка і співавтора дослідження Томаса Мюллера (Thomas G. Müller), наступна трохи більше захоплююча зустріч відбудеться приблизно в день Хеллоуїна в 2088 році, коли об'єкт наблизиться до Землі на дистанцію, рівну 20 відстаням від Землі до місяця.

На думку астрофізиків, "Хеллоуїнський" астероїд може бути погаслою кометою, яка втратила свої леткі сполуки. В цілому астероїди і комети відрізняються один від одного (наприклад, за своїм складом), але часом розрізнити їх важко.

Межі між ними стають все більш розмитими. У всякому разі і ті, і інші були сформовані і стали свідками перших етапів життя нашої Сонячної системи, яка народилася близько 4,5 мільярда років тому. Саме з цієї причини астрономам так цікаві ці космічні "гості".