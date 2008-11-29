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Замороженные полуфабрикаты - вкусно, быстро, удобно
Вкусные и разнообразные замороженные полуфабрикаты являются настоящей палочкой-выручалочкой для многих современных хозяек. Такая продукция не требует сложной и длительной готовки. Для получения полноценного обеда или ужина достаточно пожарить, сварить или разогреть полуфабрикаты, после чего продукт можно без опасений употреблять в пищу.
Виды замороженных полуфабрикатов
В зависимости от степени готовности продукция данного вида разделяется на:
Технологии изготовления полуфабрикатов
Первые полуфабрикаты начали изготавливаться еще нашими далекими предками. Наглядным примером этому служат всем известные замороженные пельмени. Однако, современные компании и пищевые бренды пошли дальше и разработали огромное количество рецептов, а также придумали новые способы обработки и хранения замороженных полуфабрикатов, которые отличаются превосходными вкусами и пользой для организма.
Популярность замороженных полуфабрикатов объясняется очень просто. Современный темп жизни не оставляет современному человеку времени на приготовление пищи, а использовать практически готовые к употреблению продукты – это очень удобно.
Виды полуфабрикатов
В числе наиболее популярных видов замороженных полуфабрикатов сегодня можно отметить:
Методы заморозки полуфабрикатов
Важной особенностью полуфабрикатов, является метод заморозки, который используется для их изготовления. Сегодня используются две основные технологии:
Выбор и способы хранения мясных полуфабрикатов
Технология производства замороженных полуфабрикатов обязывает производителей тщательно соблюдать правила обработки и хранения готовой продукции. Для подтверждения безопасности и качества перед поступлением на прилавки магазинов с каждой партии полуфабрикатов берется тройная проба, которая отправляется на экспертизу. .
Срок хранения мясных и рыбных полуфабрикатов может варьироваться в зависимости от способа обработки и условий хранения. Размороженная продукция должна быть употреблена в пищу в течении 2 суток, а замороженные – 3 суток. Изделия, прошедшие обработку методом глубокой заморозки могут храниться без какого-либо вреда на протяжении нескольких месяцев.
Выбор и способы хранения овощных полуфабрикатов
Замороженные полуфабрикаты, имеющие высокую степень готовности, по большей части представлены овощными и фруктовыми продуктами. При этом сроки их хранения достаточно кроткие. Так, заготовки из картофеля и других корнеплодов следует употребить в пищу в течение суток с момента приготовления. Если полуфабрикаты будут храниться на протяжении более длительного времени, в них начнет развиваться болезнетворная микрофлора, которая провоцирует порчу продуктов.
Зелень и листовые овощи необходимо реализовать в течение восемнадцати часов с момента их изготовления. При этом овощные и фруктовые полуфабрикаты глубокой заморозки могут храниться на протяжении трех месяцев. Единожды размороженные продукты повторной заморозке не подлежат.
Большинство овощей и фруктов перед заморозкой проходят обязательную обработку. Так, например, картофель, обязательно должен проходить тепловую обработку (бланширование).
Использовать или нет полуфабрикаты в повседневной жизни, каждый человек должен решать сам. Помимо несомненной пользы и удобства этот вид продуктов имеет и свои недостатки. Так в процессе дополнительной обработки и заморозки продукты теряют свои полезные свойства и вкусовые качества, которые производители стараются восполнить с помощью вредных для здоровья консервантов.
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