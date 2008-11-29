Замороженные полуфабрикаты - вкусно, быстро, удобно

Вкусные и разнообразные замороженные полуфабрикаты являются настоящей палочкой-выручалочкой для многих современных хозяек. Такая продукция не требует сложной и длительной готовки. Для получения полноценного обеда или ужина достаточно пожарить, сварить или разогреть полуфабрикаты, после чего продукт можно без опасений употреблять в пищу.

Виды замороженных полуфабрикатов

В зависимости от степени готовности продукция данного вида разделяется на:

Стандартные, которые представляют отдельные пищевые продукты или их сочетания, которые прошли определенный технологический цикл приготовления без доведения до финальной готовности;

Полуфабрикаты, обладающие высокой степенью готовности, представляют собой продукцию, которые требуют определенных действий, позволяющих получать готовые блюда за считанные минуты.

Технологии изготовления полуфабрикатов

Первые полуфабрикаты начали изготавливаться еще нашими далекими предками. Наглядным примером этому служат всем известные замороженные пельмени. Однако, современные компании и пищевые бренды пошли дальше и разработали огромное количество рецептов, а также придумали новые способы обработки и хранения замороженных полуфабрикатов, которые отличаются превосходными вкусами и пользой для организма.

Популярность замороженных полуфабрикатов объясняется очень просто. Современный темп жизни не оставляет современному человеку времени на приготовление пищи, а использовать практически готовые к употреблению продукты – это очень удобно.

Виды полуфабрикатов

В числе наиболее популярных видов замороженных полуфабрикатов сегодня можно отметить:

Продукцию, изготавливаемую из натуральных сортов мяса;

Изделия из фарша и рубленного мяса и субпродуктов;

Изделия из мяса птицы;

Рыбные полуфабрикаты;

Овощные изделия;

Комбинированная продукция – пирожки, блинчики, пицца, кондитерские изделия.

Методы заморозки полуфабрикатов

Важной особенностью полуфабрикатов, является метод заморозки, который используется для их изготовления. Сегодня используются две основные технологии:

Традиционный метод. При его применении продукт сначала хранится определенное время при температуре -5 градусов по Цельсию. Затем температура постепенно понижается, что позволяет сделать жидкость, содержащуюся в продуктах твердой и однородной. На завершающем этапе полуфабрикаты замораживаются при температуре -18 градусов.

Шоковый – наиболее часто используется при производстве современных полуфабрикатов. Данная технология предполагает мгновенную заморозку обработанных продуктов при температуре -35 градусов по Цельсию. Благодаря данной технологии вкус и пищевая ценность продуктов остаются прежними.

Выбор и способы хранения мясных полуфабрикатов

Технология производства замороженных полуфабрикатов обязывает производителей тщательно соблюдать правила обработки и хранения готовой продукции. Для подтверждения безопасности и качества перед поступлением на прилавки магазинов с каждой партии полуфабрикатов берется тройная проба, которая отправляется на экспертизу. .

Срок хранения мясных и рыбных полуфабрикатов может варьироваться в зависимости от способа обработки и условий хранения. Размороженная продукция должна быть употреблена в пищу в течении 2 суток, а замороженные – 3 суток. Изделия, прошедшие обработку методом глубокой заморозки могут храниться без какого-либо вреда на протяжении нескольких месяцев.

Выбор и способы хранения овощных полуфабрикатов

Замороженные полуфабрикаты, имеющие высокую степень готовности, по большей части представлены овощными и фруктовыми продуктами. При этом сроки их хранения достаточно кроткие. Так, заготовки из картофеля и других корнеплодов следует употребить в пищу в течение суток с момента приготовления. Если полуфабрикаты будут храниться на протяжении более длительного времени, в них начнет развиваться болезнетворная микрофлора, которая провоцирует порчу продуктов.

Зелень и листовые овощи необходимо реализовать в течение восемнадцати часов с момента их изготовления. При этом овощные и фруктовые полуфабрикаты глубокой заморозки могут храниться на протяжении трех месяцев. Единожды размороженные продукты повторной заморозке не подлежат.

Большинство овощей и фруктов перед заморозкой проходят обязательную обработку. Так, например, картофель, обязательно должен проходить тепловую обработку (бланширование).

Использовать или нет полуфабрикаты в повседневной жизни, каждый человек должен решать сам. Помимо несомненной пользы и удобства этот вид продуктов имеет и свои недостатки. Так в процессе дополнительной обработки и заморозки продукты теряют свои полезные свойства и вкусовые качества, которые производители стараются восполнить с помощью вредных для здоровья консервантов.