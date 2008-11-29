Вибираємо надійного хостинг-провайдера

Репутація кожного сайту складається з багатьох чинників. Один з ключових - стабільність роботи. Висока конкуренція в інтернеті не залишає власникам ресурсів іншого вибору, крім як вибір надійного хостингу. А для того, щоб вибрати надійного постачальника послуг, необхідно розбиратися в деталях сервісу і тарифах.

Тонкощі хостинг-послуг

Очевидно, що різні тарифи існують, щоб задовольнити різні потреби власників веб-ресурсів. Немає сенсу вибирати ні самий топовий, ні базовий тариф без розуміння того, які функції він допоможе підтримати. Зазвичай пропонуються три основних види тарифів : «сайт», «студія» та «корпоративний». Тарифи підібрані таким чином, щоб забезпечити оптимальний дисковий простір для зберігання інформації. Крім того, відрізняється також кількість додаткових сайтів, які можуть бути розміщені на одному хостингу.

Хороший хостинг-провайдер враховує потенціал розвитку веб-проекту. Ви можете легко змінити свій тариф без додаткових витрат, якщо ваш сайт «виріс». У разі необхідності апгрейта тарифу залишок внесеної суми перераховується для оплати за новий тариф.

Наступний важливий критерій - це наявність цілодобової професійної команди техпідтримки. Ситуації трапляються непередбачувані, проблеми не сплять і для них не існує вихідних. Тому підтримка фахівців 24/7 вкрай важлива.

Якщо вам необхідно залучати користувачів інших країн, розгляньте можливість локацій за кордоном. Так, для Європи буде актуально розміщення в датацентрах Франції або Німеччині. Якщо ж ви хочете залучити користувачів з США, актуальні будуть розміщення в датацентрах на території цих країн.

Не варто нехтувати також відгуками про компанії. Якщо ви хочете ознайомитися з тим, що думають інші користувачі, вибирайте профільні майданчики. На них вища ймовірність знайти відгуки фахівців, які розбираються в питанні. Звичайно, це займе якийсь час.

Пам’ятайте, що ви можете скористатися додатковими можливостями, які пропонують деякі хостинг-провайдери. Наприклад, існує така послуга як тестовий місяць. Так ви зможете оцінити якість послуг, що надаються і вам не доведеться платити, адже тестовий місяць надається безкоштовно. Але найголовніше - ви зможете оцінити якість послуг і вирішити, чи переходити до платного пакету. Ще однією можливістю заощадити може бути пропозиція комплексного замовлення домену та хостингу.