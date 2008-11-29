Суд заморозив активи найбагатшого українця

Активи найбагатшого жителя України - власника холдингу "СКМ" Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів заморозив суд на Кіпрі.

Як пише Financial Times, відповідна постанова окружного суду Нікосії потрапила в руки кореспондента цього видання. Вона була прийнята ще 27 грудня 2017 року по справі, пов'язаній з приватизацією найбільшого на Україні оператора фіксованого зв'язку компанії "Укртелеком".

Серед активів Ахметова, потенційно зачеплених цим рішенням, числиться також квартира в житловому комплексі One Hyde Park в лондонському районі Найтсбридж. На момент її придбання українським підприємцем вона вважалася найдорожчим об'єктом нерухомості в світі.

Видання зазначає, що таким чином з арештом власності зіткнулися вже троє з п'яти найзаможніших підприємців України. Так, в грудні 2017 го Високий суд Лондона ухвалив рішення про заморожування активів екс-співвласників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 мільярда доларів, а в жовтні Господарський суд Києва скасував приватизацію "Укртелекому", прийнявши рішення розірвати відповідний договір купівлі-продажу між Фондом державного майна України і компанією "ЕСУ" Ріната Ахметова, передає ТАСС