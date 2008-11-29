Фрукти - так чи корисні, як ми звикли думати?

Зовсім недавно ще вважалося, що фруктоза набагато безпечніша глюкози, особливо для діабетиків, тому що вона не викликає сплеску інсуліну, але зараз ми знаємо набагато більше.

Ми знаємо, що глюкоза з травного тракту потрапляє в кров, де на неї відразу реагує інсулін, який не може допустити великої її кількості в крові і розгрібає її на енергію в різні клітини і мозок, на глікоген.

З фруктозою справа йде куди гірше. Вона розщеплюється в печінці, і тільки в ній, і нікуди більше ця енергія не надходить, і місткість печінки - максимум 100 г глікогену. Решта відразу йде в жир. Ще швидше, ніж глюкоза. І хоча у фруктози більш низький глікемічний індекс, це означає, що менше інсуліну вийде на боротьбу з нею, але зате фруктоза підвищує рівень греліну, який стимулює апетит.

Фруктоза сприяє розвитку неалкогольного жирового гепатозу. Метаболізм печінки також виробляє урінову кислоту, яку пов'язують з кардіо-васкулярними захворюваннями. До того ж «фруктозний» жир схильний накопичуватися в районі живота, і цей фактор теж асоціюється з ССЗ.

Ось ще хвороби, які пов'язують з надмірним споживанням фруктози: підвищує тиск; викликає інсулінову резистентність - попередника діабету II типу; провокує метаболічний синдром і подагру; стимулює хронічні ниркові хвороби; стимулює метастази при раку грудей; сприяє ожирінню; посилює ріст ракових клітин при раку підшлункової залози, негативно впливає на нейрони нашого мозку.

Фрукти містять глюкозу і фруктозу в великих кількостях і в різних співвідношеннях. Наприклад, стиглий банан - один з найбагатших глюкозою і бідних фруктозою фруктів.

Так шкідливі фрукти?

У світі палео фрукти називають «цукерками природи» (nature's candy), а цукерочок багато їсти шкідливо, ми ж знаємо. Але навіть якщо ви не на кетогенній дієті, має сенс не тримати вазу з фруктами постійно в будинку.

Проте, треба сказати, що в реальних фруктах все ж є клітковина, яка не дає відразу всьому цукру вивалитися в кров, а випускає його поступово, у міру її переварювання. І якщо вже ви неодмінно хочете побалувати себе або дітей фруктами, зверніть увагу на ягоди. Це самий насичений антиоксидантами та іншими поживними речовинами вид «цукерочок природи», і в той же час вони зазвичай не такі багаті цукром, як, скажімо, яблука, банани або манго. Особливо лісові ягоди. Чому лісові? Тому що їх не піддавали селекції, виводячи сорти побільше, та послаще.

А що ж відбувається з фруктовими соками? Там взагалі ніякої клітковини, суцільний цукор - і глюкоза, і фруктоза. І інсулінчік вам, і «ха по печінці». Так що, я мало чого нав'язую, але забанити фруктові соки в будинку в якості пиття дуже настійно рекомендую. Користі там на гріш (парочка доданих вітамінів), а шкоди - маса

У меду молекулярний склад схожий на цукор - це глюкоза і фруктоза, майже 1: 1. У меду-сирцю ГІ нижче, та й нутрієнтів всяких побільше Мед, безумовно, містить масу корисних речей, але все ж, якщо ви намагаєтеся схуднути, мед краще відставити убік.

Ну і, нарешті, буває банальна непереносимість фруктози, яка виражається в проносі і метеоризмі. А будь-яка непереносимість викликає запальні процеси в організмі і погіршує засвоюваність поживних речовин.

Будьте здорові!