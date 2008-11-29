Саакашвілі загрожує екстрадиція на батьківщину

Після того, як 5 січня суд у Тбілісі заочно засудив екс-президента Грузії і колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі у справі про вбивство в 2006 році співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані, екс-глава Нацполіціі України Хатія Деканоїдзе заявила, що вирок може стати приводом для екстрадиції політика з України на батьківщину.

Саакашвілі був визнаний винним за статтею "Зловживання службовим становищем". Як ухвалив суд, Саакашвілі помилував високопосадових чиновників, пов'язаних зі справою Гиргвліані, позбавивши їх таким чином від відповідальності.

Про те, що цей вирок "відкриває всі юридичні можливості для його негайної депортації до Грузії", заявив і депутат Верховної ради України від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, передає РІА Новини.

Сам екс-президент, Грузії назвав винесений йому заочно вирок незаконним і таким, що суперечить міжнародним нормам і здоровому глузду.

"Судити президента за використання права на помилування, яке ніяк не обмежена, говорить про повністю політичний характер цього процесу, - написав він у своєму" Фейсбуці ".

"Це також говорить про те, що грузинська влада не знайшла на мене за п'ять років нічого істотного: ні ніяких фактів корупції, ні інших правопорушень", - додав він.

Саакашвілі також пообіцяв, що його "боротьба продовжиться до повної перемоги наших народів над олігархатом, корупцією, бідністю".

Крім того, очікувалося, що вдень 5 січня Саакашвілі повинен з'явитися на допит у справі про заворушення і спробі захоплення Жовтневого палацу 17 грудня в центрі Києва.

Однак пізніше, як повідомило українське інформагентство УНН з посиланням на прес-службу політика, стало відомо, що допит його перенесено орієнтовно на 9-10 січня.

Михайло Саакашвілі покинув Грузію відразу після інавгурації нового президента в 2013 році. Потім там в його відношенні було порушено кілька кримінальних справ, і грузинська сторона неодноразово зверталася до України з проханням екстрадувати Саакашвілі.

Після звільнення з посади губернатора Одеської області Саакашвілі був позбавлений і українського громадянства. Однак у вересні 2017 року за підтримки прихильників він прорвався з Польщі через пункт пропуску "Шегині" на територію України.

Тут він намагається повернути собі українське громадянство через суди, критикує українську владу, вимагаючи, зокрема, імпічмент Порошенко, і влаштовує масові акції протесту.

Що стосується його перебування в Україні, раніше Саакашвілі заявляв, що міграційна служба України продовжила можливість перебувати йому на Україні до 1 березня 2018 року.