Що нам чекати від політиків в наступному році

Якщо лаконічно викласти прогноз експертів, то в рік Собаки українські політики і чиновники будуть вести себе по-собачому. Вони будуть гавкати на чужинців (опонентів), на смерть стояти за свою зграю (соратників) і до останнього подиху захищати свої будки (владні кабінети). Часто звучатиме команда "фас" щодо корупціонерів.

Поглиблення кризи

Є ризик загострення кризи всередині парламентської коаліції. "Народний фронт" і БПП продовжать тягнути в різні боки владну ковдру. Тому якщо формально об'єднання "фронтовиків" з командою президента продовжить своє існування, то на практиці для прийняття важливих рішень у Верховній Раді все частіше доведеться шукати голоси на стороні. Законодавчий процес почне пробуксовувати. Спірні законодавчі ініціативи, за типом законопроекту про реінтеграцію Донбасу, доведеться відкласти або реалізувати всі забаганки "зацікавлених" депутатів-помічників.

Опозиційні партії продовжать розхитувати ситуацію, підбиваючи президента до розпуску Ради. Проведуть з десяток численних мітингів. Опитані "КП" в Україні "політологи схильні вважати, що Порошенко буде робити все можливе і неможливе, щоб не допустити перезавантаження парламенту. По-перше, таке перезавантаження може привести до того, що президент втратить реальний контроль над ВР. По-друге, в парламент потраплять радикально-популістські партії, які внесуть тільки деструктив.

На східному фронті не все спокійно

Підстав для оптимізму з приводу якнайшвидшого мирного врегулювання військового конфлікту в Донбасі немає. Навпаки, експерти прогнозують ризики загострення ситуації в другій половині 2018 року. Песимізм аргументують тим, що після президентських виборів в РФ (з прогнозованим підсумком) і закінчення чемпіонату світу з футболу зміниться риторика Росії на міжнародній арені. Керівництво РФ буде ставити питання щодо виконання Україною Мінських угод. Фото: УНІАН

Новий виток боротьби з корупцією

Очікується, що в України відкриється друге дихання для боротьби з корупцією серед топ-політиків і чиновників. Передумови для такого прогнозу: перша - народні депутати обіцяють не зволікати з прийняттям закону про Антикорупційний суд, друга - запрацює Госбюро розслідувань. Щоб зберегти своє обличчя перед західними партнерами, активізується і НАБУ. Експерти не виключають, що вже до літа антикорупційні органи висунуть звинувачення комусь із дуже близького оточення президента Петра Порошенка. Спробують зловити велику рибу.

Реальні ж посадки топ-корупціонерів, як і зараз, під питанням.

Кадрові ротації

Майбутній 2018 рік пройде під знаменами серйозних кадрових ротацій. Уже в кінці січня - початку лютого народні депутати обіцяють обрати повноправного главу НБУ. Ним стане або діючий в.о. глави НБУ Яків Смолій, або глава "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук. Саме між цими двома кандидатурами коливається вибір президента Петра Порошенка.

Очікується, що перший квартал року Собаки подарує Україні новий склад Центральної виборчої комісії. Судячи з попередніх кулуарних домовленостей, ЦВК оновиться на 80%. Має бути заповнена прогалина і з главою Фонду держмайна, а також Рахункової палати.

З 2017 рік залишається невирішеним питання і щодо нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Термін повноважень у омбудсмена Валерії Лутковської давно закінчився.

До березня з-під сукна парламентарії планують дістати і задовольнити заяви за власним бажанням двох міністрів - Юрія Стеця (глава Мінінформполітіки) і Тараса Кутового (міністр аграрної політики). Є висока ймовірність, що втратить міністерського портфеля міністр фінансів Олександр Данилюк.

В цілому ж експерти прогнозують, що в першому півріччі 2018 року в уряді відбудеться серйозне кадрове переформатування. Йдеться приблизно про 40 портфелів (на рівні заступників міністрів і важливих департаментів міністерств). Не виключають політологи і відставку генпрокурора Юрія Луценка.

В очікуванні нових реформ

Парламентарії "погрожують" прийняти виборчу реформу. Йдеться про голосування в другому читанні Виборчого кодексу. Документ передбачає відмову від мажоритарки і перехід на відкриті партійні списки. Швидше за все, буде і знижений прохідний бар'єр до парламенту.

Продовжиться реформа держслужби. За наявною інформацією, глава держави і далі йтиме шляхом посилення свого впливу на виконавчу вертикаль. Ближче до осені почнеться реалізація другого етапу медичної реформи. Народні депутати постараються зробити перші кроки до страхової медицини.