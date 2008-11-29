Трудова турбулентність: в Україні зростає дефіцит кадрів

Найбільше пропозицій роботи в 2017 році було в столиці.

Кількість вакансій на ринку праці України з початку 2017 року збільшилося в порівнянні з 2016 роком на 28%, при цьому кількість резюме зросла на 25%.

Про це повідомила фахівець експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко, посилаючись на результати дослідження.

«У 2017 році ринок праці мав свої підйоми і спади, але в цілому рік виявився не складніше, ніж попередні кілька років. Протягом 2017 року спостерігалося зростання кількості робочих пропозицій практично у всіх сферах », - повідомила експерт.

Криворученко зазначила, що, згідно з дослідженням, найбільше пропозицій роботи в 2017 році було в столиці. Тут найбільш активно шукали ІТ-фахівців, маркетологів і фахівців з продажу. У регіонах також більшою мірою були затребувані працівники сфери «Продажі» і «ІТ, телеком», але, крім цього, пропонувалися вакансії для фахівців сфер «Виробництво» і «Робочий персонал».

У структурі попиту і пропозиції вже не перший рік в список найбільш затребуваних сфер входять «ІТ, телеком», «Продажі», «Маркетинг», «Транспорт» та «Початок кар'єри». У цих сферах активно шукають фахівців.

Серед претендентів найбільш активними залишаються молоді фахівці, частка резюме яких в 2017 році склала 16%. Конкуренція на ринку праці другий рік поспіль залишається на рівні 3 чол. на 1 вакантне місце. При цьому найнижча конкуренція спостерігалася в західному регіоні, а найвища - в Києві, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.

Аналіз ринку праці по галузях показує, що найвища конкуренція в останні роки залишається в категорії «Вищий менеджмент» - близько 13 чол. на одну робочу пропозицію. Мінімальна конкуренція в таких сферах, як «Страхування», «Робочий персонал», «Інсталяція та сервіс», «Консультування» і «Автомобільний бізнес».

«У 2017 році також відбулося підвищення зарплат. У частині компаній (36%) зарплати підвищили всім співробітникам, ще в третини - підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план. У порівнянні з попереднім роком простежується тенденція прив'язки зарплат до ефективності роботи співробітника », - зазначила Криворученко.

Частка компаній з такою системою оплати праці в порівнянні з 2016 роком зросла на 15%. Підходи до матеріальної і нематеріальної мотивації майже половини українських компаній не змінилися. Втім, частина підприємств все ж вдаються до використання різних підходів та інструментів мотивації співробітників, намагаючись виявити ефективні.

Нагадаємо, розмір зарплати, який зупинив би масовий виїзд трудових мігрантів з України в Польщу та інші країни Східної Європи, був названий віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко. «Якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень, то це дасть можливість утримувати людей в Україні», - вважає він.