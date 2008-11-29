Як застосовується кокосове масло в косметології?

Для підтримки краси і молодості жінки все частіше вибирають натуральні складові косметологічних засобів.

Кокосове косметичне масло сьогодні вважають ефективним засобом для догляду за обличчям і тілом. З цією метою застосовують нерафінований продукт. Це обумовлено тим, що при такій обробці зберігається унікальна формула м'якоті горіха і шкіра отримує цінні вітаміни і мінерали.

До того ж, масло кокоса добре зволожує, пом'якшує огрубілі ділянки, прибирає запалення і інші естетичні дефекти.

Косметологи рекомендують використовувати його в чистому вигляді, в складі масок і кремів.

Технологія виробництва

Виробники використовують холодний і гарячий методи. Перший заснований на перемелюванні і віджиманні м'якоті горіха при низькій температурі. При такому підході в повному обсязі зберігаються природні компоненти. Про це свідчить маркування «Extra virgin», яку наносять тільки на продукцію вищої якості з вільною кислотністю до 0,8%.

При застосуванні гарячої технології копру горіха сушать в камерах, пресують або за допомогою хімічної речовини (гексана) добувають олію, яку багато разів фільтрують. Якщо після віджимання воно проходить рафінацію, на упаковці пишуть «Refined». Це означає, що за рахунок додавання кислот і гідроксиду натрію його очистили: від мінеральних солей; фосфоліпідів; амінокислот; природного аромату.

Якісні відмінності готової продукції

Після обробки рафінована кокосова олія набуває ніжну текстуру, плинність, білястий відтінок, прозорість. Хотілося б підкреслити, що в порівнянні з аналогом, що не був підданий дезодоруванню і відбілюванню, воно поступається за вмістом активних компонентів і менш корисне для шкіри.

У маслі холодного пресування без рафінації хімічний склад залишається незмінним. Воно має: густу в'язку консистенцію; натуральний запах; мутний осад в рідкому стані. В затверділому вигляді нагадує спред. При цьому в два рази менше зберігається, ніж очищене (рік), перевершує за вартістю.

У продажу також зустрічається професійний косметичний продукт, що пройшов холодну рафінацію. У порівнянні зі зразком, виготовленим методом гарячого віджимання, містить більше біоречовин і менше жиру. Якими властивостями володіє косметичне кокосове масло

Перші результати з'являються після 2-3 тижневого використання. При його застосуванні: Вирівнюється текстура шкіри, зникають набряки під очима. сповільнюється старіння шкіри, з'являється бархатистість, зникають роздратування і лущення, сальний блиск на жирній шкірі. Антиоксидантний комплекс скорочує дрібні зморшки, природні антисептики надають протигрибковий і протизапальний ефекти. У поєднанні з мінералами бета-ситостерин стимулюють клітинний поділ, синтез колагену, відновлює ліпідний матрикс поверхневого шару. Ефект схожий з плацентарною косметикою на основі рослинних фітогормонів, що прибирають ознаки старіння.

Хімічний склад

Результат обумовлений тим, що нерафінована олія з м'якоті тропічного горіха містить комплекс мононенасичених і поліненасичених жирів (90%). Зволоження та гладкість шкірі забезпечує комплекс вітамінів і тригліцеридів. У складі 8 різних кислот: пальмитова; лауринова, лінолева; миристинова; стеаринова; каприлова; арахідонова.

У ньому також містяться біоречовини необхідні для збереження молодості шкіри. Це - вітаміни групи В, А, С, Е, РР; мікроелементи - кальцій, фосфор, селен, цинк, залізо.

Користь нерафінованої олії кокосу в косметології

Натуральний продукт - альтернатива дорогим кремам для усунення мімічних зморшок в периорбитальній зоні. Нанесений прозорий шар навколо очей коригує глибину борозенок, вікові зміни, припиняють процес старіння. Кокосове масло в косметології додають в маски, лосьйони для тіла.

Воно ретельно видаляє косметику на чутливій шкірі, не травмуючи ліпідний шар. Сприяє зростанню і густоті вій, надає темний відтінок. У холодну пору року замінює денний крем.

Засіб знайшло застосування у чоловіків - вони наносять на обличчя замість крему для гоління.

Для пілінгу

Якщо в скраб з витягами копри горіха додати будь-який ексофоліант - фруктові кислоти, сироватку, що руйнують зв'язку ороговілих клітин з епідермісом, це помітно омолодить поверхневий шар.

Для засмаги

Екзотичне масло - перевірений спосіб отримати смаглявий колір шкіри на сонці і в солярії, і не пересушити шкіру. Воно активізує синтез меланіну в шипуватому шарі епідермісу і надовго зберігає відтінок. Фільтр УФ-8 дозволяє брюнеткам обходитися без додаткового захисту. Блондинкам рекомендують наносити крем УФ -25.

Для волосся

Нанесена перед миттям голови жирна маска вирішує проблему: роздвоєних кінчиків; лупи; повертає пасмам природну красу. Високомолекулярні легкоплавні жирні кислоти проникають в фолікули, живлячи зсередини.

Простий рецепт живильної маски: гірчичне, реп'яхове, будь базове масло змішують з кокосовим, додають 5 крапель ефіру цитруса.

Косметологія і лікування

Оскільки до складу входять каприлова і лауринова кислоти, що володіють антибактеріальними властивостями, з їх допомогою легко позбутися свербіння і лущення при дерматитах, екземі. Можна нанести засіб на уражену ділянку в чистому вигляді або додати кілька крапель в мазь. За таким принципом лікують прищі, лишаї і рани.

Природна формула сприяє утворенню нових клітин і швидкої регенерації тканин.

Для масажу

При змішуванні жирної основи з декількома краплями ефіру отримують суміш, що забезпечує ковзання рук під час маніпуляцій з тілом.

Склад підходить для втирання в нігтьові пластини. Добре розм'якшує кутикулу, зволожує шкіру рук.

Рецепти краси для всіх типів шкіри

У домашні маски від зморшок в маслянисту вижимку додають ампулу вітаміну Е, пальцями вбивають складу під нижні повіки. Для живлення епідермісу в однаковій кількості змішують з медом і яєчним жовтком. Якщо шкіра жирна, додають сік лимона.

Простий рецепт маски для живлення, відбілювання, зняття роздратування: 3 л. геркулесу заварюють ромашковим настоєм, залишають до розбухання. Залишки рідини зливають, домішують 2 л. розтопленого масла, 1 л. меду, йогурту і огіркового соку. Наносять на 20 хвилин.

Рекомендації щодо застосування та зберігання

Кокосове масло не має протипоказань, підходить для догляду за молодою і зрілою шкірою. Однак потрібно пам'ятати, що: при щоденному використанні може купірувати пори і провокувати утворення сальних пробок. Тому, через 20 хвилин після нанесення залишки обов'язково знімати серветкою. Ті, у кого жирна шкіра, повинні дотримуватися умови - ретельно очищати епідерміс скрабом, наносити на обличчя не частіше 2-х разів на тиждень.

Швидке затвердіння - ознака натуральності складу. Перед використанням баночку тримають під гарячим струменем або витягають на долоню невелику горошину лопаткою.

Зберігають в нижньому відділі холодильника або в кімнаті при температурі не вище + 20 ° C.