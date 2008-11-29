Утилізація сміття ефективно і безпечно

Життя в великих містах дуже насичене. Будівництво нових будівель, інтенсивна робота промислових підприємств, життєдіяльність людини призводить до накопичення різноманітних відходів у величезних кількостях. Так, за останніми даними, весь обсяг вивезення сміття в Москві становить понад 15 мільйонів тон на рік. При цьому побутове сміття становить всього одну п'яту частину від загального обсягу всіх відходів.

Але це тільки міські показники по вивезенню сміття. Міста, розташовані в Підмосков'ї, в своїй сумі викидають практично таку ж кількість відходів.

Проблема вивезення сміття та його утилізації сьогодні є найбільш гострою і нагальною. Від правильного її вирішення залежить не тільки санітарний стан міста, а й здоров'я людей, і чистота навколишнього середовища.

Відходи завжди будуть утворюватися і їх потрібно належним чином утилізувати. Безліч компаній здійснюють прибирання, транспортування та вивезення сміття в Москві. Робота проходить в офіційній формі, є договори на вивезення відходів на полігон і переробку вторинної сировини. Передбачені контейнери для сміття обсягами від 0,8 до 20 куб.м і спеціальна техніка. Таким чином, вывоз мусора контейнером спрощує систему збору та утилізації відходів не тільки для жителів, а й для організацій. Крім сміттєвозів і самоскидів, передбачено вивезення сміття газеллю в малих обсягах з віддалених регіонів.

Яким же чином здійснюється сьогодні вивезення сміття в Москві і яким чином він утилізується, наскільки ця процедура ефективна і безпечна?

Отже, вивезення сміття проводиться з наших дворів щодня. Далі спецмашина везе його за місто, на спеціальний полігон побутових або промислових відходів (або простими словами - на смітник), де це сміття вивалюється.

На сьогоднішній день вивезення сміття в Москві здійснює на триста полігонів, що оточують досить щільним кільцем всю Москву. Крім того, доставка сюди відходів проводиться не тільки з міста, а й з Підмосковних населених пунктів.

Таким чином, вивезення сміття на ці звалища здійснюється в досить значних обсягах, що перевищують можливості цих звалищ складувати накопичені відходи.

Так, на прилеглих територіях більшості цих звалищ вже давно не дотримуються елементарні санітарні норми. Часом санітарно-захисна зона, яка повинна бути в нормі не менше кілометра, часто скорочується за рахунок вивезення сміття на звалища у все більшій кількості і занятті нових земель, досягаючи цифри всього лише в кілька десятків метрів від прилеглих сіл.

Якщо справа з вивезенням сміття в Москві і далі так піде, то, виїжджаючи за межі столиці, ви зможете потрапити відразу ж на сміттєзвалище, як в середньовіччі.

Тому в останні роки московська влада рішуче взялися за проблему з вивезенням сміття. І в цьому переймається досвід європейської спільноти, де цю проблему більш-менш вирішили вже давно.

За основу в Європі взяли принцип сортування відходів. А вивезення сміття здійснюється таким чином: приїжджають різні машини, завантажують вміст відповідного контейнера і вивозять на певного роду полігон, де здійснюється його переробка. Вивіз сміття з роздільним його сортуванням дозволяє ефективним чином зняти напружену екологічну обстановку і отримати вигоду від вторинної переробки різних відходів, аж до гниючих харчових відходів.

Ось московська влада і намагається повністю скопіювати всю технологію вивезення сміття та його утилізації, що існує, наприклад, в Німеччині.

Ще одним перспективним, на погляд чиновників, напрямком вважається вивезення сміття в область з наступним його спалюванням. Для цього навколо столиці планують звести нові сміттєспалювальні заводи за прикладом тієї ж Німеччини. Однак в цій ідеї є багато спірних та небезпечних і для людей, і для природи моментів, які, до речі, в тій же Німеччині до сих пір повністю не вирішені.

Новим напрямком у вивезенні сміття та його утилізації є його пресування. Це може привести до значного зменшення обсягу вивезених і складованих на полігонах відходів. Такий напрям вже починає реалізовуватися в ряді районів і, треба сказати, не без успіху.

Підсумовуючи все вищесказане, хочеться відзначити, що вивіз сміття та його подальша утилізація нарешті привернули увагу обласних і міських чиновників. І хотілося б, щоб перші кроки в цьому напрямку отримали і подальший розвиток на благо всіх жителів.