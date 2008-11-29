Ердоган: Туреччина втомилася від переговорів про членство в Євросоюзі

Президент Туреччини заявив, що республіка довго чекала вступу в Євросоюз, дуже втомилася від переговорів і готова до дій. Це сталося в Парижі після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Анкара не має наміру постійно просити про прийняття Туреччини до складу Євросоюзу, підкреслив турецький лідер, передає ТАСС.

Переговорний процес триває з 2005 року. Для вступу Туреччина повинна успішно завершити переговори з Єврокомісією по 33 з 35 пунктів (два не вимагають узгодження). Після цього всі члени ЄС повинні проголосувати за Туреччину одноголосно.

6 липня 2017 року Європарламент прийняв резолюцію, що закликає припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС до поправок в її конституційну реформу. У квітні 2017 року відбувся референдум по турецькій конституційній реформі: були значно розширені президентські повноваження.