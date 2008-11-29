Путешествия по всему миру: какой учить язык?

С ростом доходов россиян все больше из нас отдают предпочтение заграничным путешествиям. Все дело не только и не столько в сервисе иностранных курортов (часто он ничуть не лучше, чем в нашей стране), сколько в возможности увидеть что-то новое, встретить людей другой национальности и культуры.

Но для того, чтобы путешествовать по всему миру, стоит выучить иностранный язык. Несмотря на то, что русский входит в число самых распространенных в мире (на нем говорит примерно каждый 10 житель планеты, что весьма много), его знания будет более менее достаточно только для путешествий по ближнему зарубежью или для отдыха в тех отелях, которые специализируются на обслуживании именно россиян. Для более экзотических мест потребуется хотя бы минимальный разговорный уровень иностранного языка, который в купе с универсальными жестами поможет в общении с людьми.

Так на какие же курсы иностранных языков пойти, какой именно изучать? Существует несколько самых популярных вариантов.