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Путешествия по всему миру: какой учить язык?

С ростом доходов россиян все больше из нас отдают предпочтение заграничным путешествиям. Все дело не только и не столько в сервисе иностранных курортов (часто он ничуть не лучше, чем в нашей стране), сколько в возможности увидеть что-то новое, встретить людей другой национальности и культуры.

Но для того, чтобы путешествовать по всему миру, стоит выучить иностранный язык. Несмотря на то, что русский входит в число самых распространенных в мире (на нем говорит примерно каждый 10 житель планеты, что весьма много), его знания будет более менее достаточно только для путешествий по ближнему зарубежью или для отдыха в тех отелях, которые специализируются на обслуживании именно россиян. Для более экзотических мест потребуется хотя бы минимальный разговорный уровень иностранного языка, который в купе с универсальными жестами поможет в общении с людьми.

Так на какие же курсы иностранных языков пойти, какой именно изучать? Существует несколько самых популярных вариантов.

  1. Английский. Несомненно, самый распространенный язык в мире. Получивший широкое распространение вначале в колониальный период Британской империи, а потом получивший популярность благодаря деловым контактам между бизнес-структурами США и Великобритании с остальным миром, английский во многих странах стал повседневным языком общения наравне с местным. Человека, хорошо владеющего английским, поймут и в США, и в странах Южной Америки, и в Азии.
  2. Испанский. По оценкам некоторых экспертов, по числу носителей его как родного языка, испанский занимает первое место в мире, обгоняя даже английский. Как бы там ни было, знать его весьма полезно. На испанском говорят в собственно Испании, а также во всех бывших колониях этой страны, в первую очередь в странах Южной Америки. Кроме того, из-за схожести этого языка с португальским, вы достаточно легко сможете выучить хотя бы до разговорного уровня и его.
  3. Немецкий. Традиционно популярен для изучения в России. К сожалению, его распространенность в мире значительно уступает английскому и испанскому. Но Германия – одна из ведущих европейских экономик и если вы заинтересованы в работе в этой стране, знание немецкого может вам пригодиться.
  4. Французский. Язык поэзии и любви, кроме того достаточно широко распространенный и за пределами Франции, к примеру в некоторых странах Африки, а также в Бельгии, Швейцарии, Канаде. Так что выбор мест для путешествия со знанием этого языка достаточно широкий.
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