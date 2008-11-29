Глава МЗС ФРН відправився в Україну з першим закордонним візитом в новому році

Український візит став першою зарубіжною поїздкою Зигмара Габріеля в 2018 році. Він має намір продемонструвати підтримку Києву в конфлікті з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) під час дводенного візиту до Києва має намір засвідчити Україні підтримку німецького уряду в конфлікті з Росією. Візит, який розпочався в середу, 3 січня, став першою зарубіжною поїздкою глави МЗС ФРН в році, що наступив.

"Ми не вважаємо цей конфлікт ні замороженим, ні забутим, а вкрай актуальним і надзвичайно небезпечним", - заявив Габріель в Берліні перед вильотом до Києва. Його візит повинен продемонструвати українцям, що Німеччина не залишить їх у біді, додав він.

Протягом декількох місяців минулого року відзначався найбільший спалах бойових дій з моменту підписання мінських угод, зазначив німецький міністр. "До цих пір в Донбасі дуже багато стріляють. До сих пір в цьому регіоні знаходиться велика кількість озброєнь", - додав він.

При цьому він назвав "двома символами надії" обмін полоненими між проросійськими сепаратистами і українською армією, а також домовленість про припинення вогню на час свят. "Так повинно тривати і далі ... Ми як і раніше будемо робити все для того, щоб знайти рішення цього конфлікту, яке врешті-решт принесе в регіон світло", - додав він.

3 січня Габріель прибуває до Києва, на наступний день запланована поїздка до лінії зіткнення конфліктуючих сторін в районі Маріуполя. На порядку денному знаходяться переговори з українськими політиками, в тому числі з главою МЗС України Павлом Клімкіним, а також зі співробітниками спостережної місії ОБСЄ. У числі інших, переговори в Києві торкнуться реформ в Україні, зокрема, боротьби з корупцією.