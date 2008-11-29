КНДР погодилася провести переговори з Південною Кореєю на наступному тижні

Корейська Народно-Демократична Республіка погодилася провести переговори з Південною Кореєю на високому рівні на наступному тижні. Про це в п'ятницю, 5 січня, повідомило міністерство об'єднання Республіки Корея.

Як уточнюється, переговори пройдуть 9 січня в прикордонному пункті в Пханмунджомі. Це будуть перші міжкорейські переговори з грудня 2015 року.

3 січня КНДР і Південна Корея відновили лінію спеціального зв'язку в демілітаризованій зоні в Пханмунджомі. За минулі два дні сторони вже кілька разів спілкувалися, передає ТАСС. Очікується, що на майбутніх переговорах на високому рівні обговорюватимуть питання участі збірної Північної Кореї в майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхані.

4 січня президент США Дональд Трамп і президент Південної Кореї Мун Чже Ін в ході телефонної розмови домовилися не проводити спільні військові навчання в ході Олімпійських ігор за умови, що Північна Корея не буде здійснювати ніяких провокаційних дій.