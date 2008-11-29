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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Боди массаж для мужчин
Боди массаж – техника, которая трактуется как массажные процедуры по принципу «телом к телу». Речь идет об одном из древнейших видов массажного искусства, пришедшем к нам из восточных стран.
В салоне Egoist для мужчин Вам предложено насладиться техникой массажа «телом к телу» в интимной обстановке, где ничто не способно отвлечь Вас от оздоровительных релакс-процедур. Подробнее о содержании боди массажа или с целью записаться на сеанс звоните: +38(097)215-74-17 или +38(099)458-14-40. Для изучения особенностей боди процедур в исполнении Egoist воспользуйтесь ссылкой.
Тонкости боди массажа в исполнении мастеров салона Egoist
Больше о боди массаже в исполнении мастеров "Эгоиста" только при личном посещении салона!
Современный боди массаж для мужчин – комплексная оздоровительная процедура для мужчин!
Боди массаж в профессиональном исполнении несет в себе гораздо больший эффект, чем ожидаемое расслабление. В исполнении мастеров салона речь идет об оздоровительной процедуре, особенно актуальной для мужчин!
Эффективность боди массажа в салоне Egoist:
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