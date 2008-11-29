Боди массаж для мужчин

Боди массаж – техника, которая трактуется как массажные процедуры по принципу «телом к телу». Речь идет об одном из древнейших видов массажного искусства, пришедшем к нам из восточных стран.

В салоне Egoist для мужчин Вам предложено насладиться техникой массажа «телом к телу» в интимной обстановке, где ничто не способно отвлечь Вас от оздоровительных релакс-процедур. Подробнее о содержании боди массажа или с целью записаться на сеанс звоните: +38(097)215-74-17 или +38(099)458-14-40. Для изучения особенностей боди процедур в исполнении Egoist воспользуйтесь ссылкой.

Тонкости боди массажа в исполнении мастеров салона Egoist

Наличие водных процедур. Это позволит Вам расслабиться и увеличить чувствительность своего тела перед массажем. Выполнение масляного массажа. Данная техника в зависимости от места исполнения может нести расслабление, возбуждение или оказывать тонизирующий эффект на организм мужчины (определяется на этапе выбора аромата). Комбинирование массажных приемов. Боди массаж предлагается Вам в виде отдельной техники. Кроме этого настоящая процедура входит в большинство других программ, предложенных в ассортименте массажного салона Egoist.

Больше о боди массаже в исполнении мастеров "Эгоиста" только при личном посещении салона!

Современный боди массаж для мужчин – комплексная оздоровительная процедура для мужчин!

Боди массаж в профессиональном исполнении несет в себе гораздо больший эффект, чем ожидаемое расслабление. В исполнении мастеров салона речь идет об оздоровительной процедуре, особенно актуальной для мужчин!

Эффективность боди массажа в салоне Egoist: