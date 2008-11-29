Доходи держбюджету-2018 збільшяться на 19% в порівнянні з 2017 роком

Загальний фонд держбюджету України планується на рівні 842,85 млрд грн, а спеціальний фонд - 75,03 млрд грн.

До бюджету надійдуть 4,7 млрд конфіскованих корупційних грошей

Дохідна частина державного бюджету на 2018 рік складе 917,88 млрд грн, що на 19% більше, ніж в минулому році (771,27 млрд грн). Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2018 рік", опублікованому на сайті Верховної Ради.

Загальний фонд держбюджету планується на рівні 842,85 млрд грн. (в тому числі реверсна дотація - 5,41 млрд грн), а спеціальний фонд - 75,03 млрд грн.

Податкові надходження очікуються в сумі 759,9 млрд грн, зокрема, податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - 173,45 млрд грн, рентна плата і плата за використання інших природних ресурсів - 46,53 млрд грн, внутрішні податки на товари та послуги - 508,38 млрд грн, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - 28,7 млрд грн, інші податки і збори - 2,84 млрд грн.

Також до держбюджету надійдуть 90,67 млрд грн доходів від власності та підприємницької діяльності, 15,3 млрд грн - адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності, 12,78 млрд грн - інші неподаткові надходження.

Ще 345,3 млн грн держава повинна отримати від операцій з капіталом.

При цьому 2,37 млрд грн надійдуть від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Крім того, 4,87 млрд грн складуть надходження до цільових фондів, у тому числі 4,7 млрд грн - для забезпечення оборони держави. Ці 4,7 млрд грн були конфісковані за рішенням суду за корупційні правопорушення.

Закон про державний бюджет вступив в чинності 1 січня 2018 року.