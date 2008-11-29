В Україні підвищилася мінімальна зарплата

З 1 січня 2018 року в Україні підвищилася мінімальна заробітна плата: згідно із затвердженим Державним бюджетом на 2018 рік, "мінімалка" зросла на 523 гривні.

Таким чином, на початок нового року мінімальна зарплата в Україні склала 3723 гривні на місяць.

Нагадаємо, що раніше президент Порошенко запропонував підняти мінімалку до 4100 грн в місяць і навіть поспішно подякував уряду за підтримку його ініціативи.

Однак не минуло й тижня, як Гройсман заявив: найближчим часом ні про які 4100 мова не йде.

"Ми закладаємо на наступний рік 3723 грн, це плюс 500 грн до нинішнього показника. Далі будемо дивитися, якщо економіка дасть результат- будемо піднімати", - зазначив Гройсман.

Втім, в ході прийняття Держбюджету чиновники говорили про те, що за результатами першого кварталу 2018 року розмір мінімальної зарплати цілком може вирости до 4100 гривень на місяць.