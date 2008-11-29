Навчання в Польщі: університети, спеціальності, розцінки та можливості роботи

Здобути вищу освіту в Польщі можна в будь-якому з університетів, яких налічується понад 500. Всі заклади працюють за єдиною системою, затвердженою законодавством країни. Стати повноправним студентів польського ВНЗ може будь-який бажаючий, незалежно від його громадянства. Така можливість є і у вітчизняних абітурієнтів, які закінчили школу, училище або місцевий інститут. Як отримати освіту в Польщі вам розкажуть співробітники компанії Моя Едукація.

На сьогоднішній день наявність будь-якої спеціальності високо цінується серед роботодавців всіх держав. Тому всі прагнуть відучитися в престижному вузі і набути нових знань. Особливою популярністю користуються закордонні університети, так як їх випускники отримують європейський диплом. Володіючи таким документом, можна сміливо розглядати варіант працевлаштування в будь-якій державі ЄС. Освіта за кордоном є відмінною можливістю переїхати в улюблену країну і отримати високооплачувану посаду.

Паралельно з навчанням студент може піти на роботу в Польщі. Це хороший варіант заробити, якщо потрібні кишенькові гроші. Наприклад, на літо від роботодавців надходить багато пропозицій на роботу. Це може бути не тільки робота на заводі або фабриці, але і в теплицях, на полі, на фермі. Таким чином, студент сам зможе покривати свої кишенькові витрати.

На території Польщі працюють приватні і державні університети, які відрізняються цінами на навчання, способом фінансування та іншими нюансами. У кожному з них відкрито безліч факультетів, на яких навчають фахівців усіх галузей. Ви можете отримати педагогічну, медичну або юридичну освіту за кордоном, яка допоможе вам стати компетентним професіоналом і займатися улюбленою справою. Для максимальної зручності університети пропонують скористатися дослідними лабораторіями, науковими центрами та відвідати додаткові мовні заняття в позаурочний час. Ціни на навчання є фіксованими і не залежать від громадянства студента. Пільгове навчання передбачено для тих, хто володіє картою поляка або набирає максимальний бал при здачі іспитів. Хто може отримати вищу освіту за кордоном, дізнайтеся на сайті компанії Моя Едукація.

Величезна різноманітність польських університетів дає можливість вибрати місце і місто для навчання. Найпопулярнішими є такі міста, як Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін і Познань. Для отримання післядипломної освіти в Польщі багато вітчизняних студенти обирають ті міста, які розташовуються ближче до кордону. Вчитися можна за денною, заочною або дистанційною методикою. Для тих, кому необхідно отримати додаткову освіту за кордоном, доцільно вступати на заочну форму навчання. Таким чином, вони зможуть продовжувати працювати і відвідувати заняття в домовлений термін.

Moja Edukacja: суть проекту та специфіка роботи

Міжнародний проект Moja Edukacja створений для допомоги абітурієнтам пострадянських країн в отриманні якісної освіти за кордоном. Компанія співпрацює з 500 університетами країни, серед яких всесвітньо визнані ВНЗ Європи. Головною метою компанії є інформування і повноцінна підтримка в період вступу та навчання. Менеджери фірми володіють достовірною інформацією щодо методики навчання, розцінок і пропонованих спеціальностей. У спектр послуг компанії входить:

підбір відповідного університету, спеціальності та групи;

збір необхідного пакету документів;

допомога у відкритті візи і отриманні закордонного паспорта;

подача заявки на навчання в польські ВНЗ;

вибір міста для навчання і місця для проживання;

надання інформації щодо місць харчування і відпочинку;

координація студентів, підбір транспорту для місцевих поїздок.

Навчання в Польщі має ряд переваг для українських абітурієнтів. Безмежні можливості в пізнанні нової інформації і пошук престижного місця роботи, - все це надають польські ВНЗ. Багато студентів після закінчення навчання залишаються в Польщі або переїжджають в інші європейські країни. Компанія Moja Edukacja може дати детальну інформацію про польські університети, найбільш популярні місця роботи і кращі міста для проживання. Менеджери компанії здатні відповісти на будь-які ваші питання і надати актуальну інформацію, якої немає на офіційних сайтах університетів.

Вартість навчання в Польщі залежить від багатьох факторів: категорія університету, форма навчання, обрана спеціальність і мова викладання. Навчання в Польщі для українців може оцінюватися від 900 до 6000 євро за рік. Найбільш дорогим є навчання в англомовних групах на спеціальностях «Лікарська справа» і «Юриспруденція», набагато дешевше обійдеться навчання в приватному вузі на економічному або гуманітарному факультеті.

Представники міжнародного проекту здатні відповісти на будь-яке ваше питання, наприклад, як заощадити на навчанні або як поєднувати роботу і навчання в Польщі. На сайті компанії ви знайдете відповіді на найпопулярніші питання від абітурієнтів, в тому числі список найпрестижніших польських ВНЗ та ціни на навчання. Володіння важливою інформацією і попередня підготовка зроблять так, щоб навчання в Польщі для українців стало найкращим часом.

Робота в Польщі

Не забувайте, що робота в Польщі для студентів - хороша можливість заробити. Наприклад, це може бути робота в літній, вільний від навчання час. Де можна підшукати таку роботу? Найкраще звернутися в кадрове агентство - наприклад, Visa Pro, де для вас зможуть підібрати підходящу вакансію. Фахівці агентства вам підберуть ту роботу, яку можна буде поєднувати з навчанням. Наприклад, для дівчат це може бути робота нянею, доглядальницею, аніматором, тренером. Для хлопців - пакувальником, гідом, охоронцем, барменом. Таким чином, студент сам зможе оплачувати своє проживання.