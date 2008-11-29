Дослідники відкрили 17 нових варіантів "генів довголіття"

Існує безліч факторів, від яких залежить тривалість життя людини. В першу чергу, це спосіб життя, харчування, навколишнє середовище, наявність або відсутність різних захворювань і стан здоров'я (показники кров'яного тиску, рівня холестерину) і так далі. Однак спадковість також не можна недооцінювати.

Дослідники вважають, що тривалість життя людини на 20-30% залежить від генетичних факторів. Вони знаходять все нові гени і мутації, пов'язані з довголіттям. В майбутньому редагування генома допоможе продовжити людині життя, впевнені вчені.

Раніше подібних генетичних маркерів було відкрито всього вісім. Але тепер міжнародна дослідницька група збільшила їх число майже втричі - до 25.

Фахівці шукали варіанти генів довголіття, вивчаючи дані 390 тисяч чоловік, що зберігаються в базі UK Biobank.

Автори роботи пояснюють: зразки ДНК містять спадкову інформацію біологічних батьків кожної людини. Таким чином, вивчивши його геном і дані його батька і матері, можна виявити варіанти генів, відповідальні за тривалість життя.

"Ми визначили нові маркери, які пов'язані з тривалістю життя. Вивчивши їх, ми зможемо зрозуміти, як знизити ризик ранньої смерті і поліпшити стан здоров'я людей", - розповідає співавтор роботи Люк Пиллинг (Luke Pilling) з Університету Ексетера.

Разом з колегами він з'ясував, що велику роль у продовженні життя грають гени, які контролюють запальні процеси і імунний захист організму. Дослідники впевнені, що точне протизапальне лікування зможе якось допомогти в продовженні життя.

Більш того, тривалість життя, виявляється, безпосередньо залежить і від роботи генів, пов'язаних з серцевими захворюваннями і деменцією. А деякі інші нові варіанти "генів довголіття" пов'язані з підвищеним артеріальним тиском.

"Це дослідження допомагає зрозуміти, в якому напрямку потрібно розробляти нові методи лікування серцевих захворювань, і підкреслює важливість контролю рівня артеріального тиску і холестерину протягом усього життя", - відзначає провідний автор роботи професор Девід Мельцер (David Melzer) з Університету Ексетера.

Крім того, дослідники в черговий раз підтвердили, що "генетична оцінка" тривалості життя безпосередньо залежить від того, чи є батьки людини довгожителями.

Але, мабуть, найцікавіше відкриття полягає в тому, що варіанти генів, що відповідають за тривалість життя, не просто пов'язані з батьківським геномом, але розрізняються в залежності від статі батька. Так, було відкрито три нові варіанти, пов'язаних з тривалістю життя матерів, і вісім нових варіантів, що передаються від батьків.

Це несподіване "гендерне одкровення" (так назвали відкриття автори), безумовно, заслуговує найпильнішої уваги. Можливо, в майбутньому методи генної терапії доведеться розділяти за статевою ознакою: вони будуть відрізнятися для чоловіків і жінок.

Також експерти роблять висновок, що багато варіантів генів впливають на тривалість життя людини лише в сукупності: якщо розглядати їх поодинці, той факт, що ті чи інші гени пов'язані з процесами старіння, можна просто опустити.

"Ці дані доповнюють зростаючий обсяг знань і допомагають намітити конкретні цілі і біологічні шляхи для втручань, які допоможуть довше зберігати здоров'я і функції організму", - підсумовує професор геріатрії з Університету Коннектикуту (George Kuchel).