Виявилося, обличчя можна омолодити без уколів і підтяжок

Якщо підтвердяться висновки, до яких після перевірки на добровольцях прийшли дерматологи з Північно-Західного університету в Іллінойсі, то косметологи і пластичні хірурги можуть позбутися значної частини заробітку.

Виявилося, для того, щоб омолодити обличчя, зовсім необов'язково ходити на дорогі косметичні процедури, робити уколи або лягати під ніж пластичного хірурга. Достатньо всього лише по півгодини в день робити мімічну гімнастику, і вдасться виглядати молодше.

Отже, сторонні дерматологи, які нічого не знали про дослідження, за попередніми знімками оцінили середній вік жінок, які брали участь в експерименті, в майже 51 рік, а аналізуючи останні фото, змінювали їх же оцінку до приблизно 48 років.

Журнал JAMA Dermatology повідомляє, що дана експериментальна програма була розрахована на 20 тижнів, протягом яких 16 учасниць у віці від 40 до 65 років разом з інструкторами виконували комплекс з 32 мімічних вправ.

Потім ще 20 тижнів по півгодини в день жінки тренували м'язи обличчя вдома. При цьому зміни фіксувалися на їх фотографіях до, під час і після випробування.

"Підшкірні м'язи, стаючи більшими, роблять шкіру пружною і надають обличчю більш об'ємну форму", - пояснив провідний автор дослідження Мурад Алам.

У статті наголошується, що результати дослідження обнадіяли вчених, але дослідження носило пробний характер, а його результати потребують перевірки на більшій групі учасників, повідомляє РІА Новини.

Алам, зі свого боку, також визнав: якщо результати підтвердяться, то жінки отримають недорогий і безпечний спосіб омолодження.