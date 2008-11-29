5 найбільш проблемних країн в 2018 році

Як зазначив економіст Стів Хенк, людська ситуація перешкоджає величезному простору між "щасливими" і "нещасними". Коли справа доходить до економіки, "нещастя" що пов'язана з високою інфляцією і високим безробіттям, кращий спосіб забезпечити "щастя" - це створити можливість для економічного зростання, що майже неможливо при високій інфляції і безробіттю.

Переважна більшість країн регулярно надають свої економічні показники. Таким чином, можна порівняти дані по кожній країні, щоб зрозуміти, наскільки щасливі або нещасні люди кожної з країн.

Спираючись на прогнози щодо інфляції та безробіття на 2018 року для 126 країн і розрахувавши індекс нещастя, експерти Focus Economics спробували дати картину того, які країни виявляться самими нещасними (або щасливими) в наступному році.

Що таке індекс нещастя?

Індекс нещастя - це економічний показник, спочатку створений Артуром Оукен, колишнім економістом Інституту Брукінгса та радником президента США Ліндона Джонсона. Індекс нещастя розраховується шляхом додавання рівнів безробіття та інфляції. Ці розрахунки корисні при визначенні рівня життя середньостатистичних громадян країни, оскільки більш високі рівні безробіття та інфляції пов'язані з ростом соціально-економічних проблем в країні.

Оукен винайшов індекс нещастя ще в 1970-х рр., Працюючи в Інституті Брукінгса. Індекс нещастя часто є в період економічних потрясінь. Протягом 1970-х рр. США, як і багато інших країн світу, страждали як від високої інфляції, так і від високого безробіття.

В значній мірі це було викликано підйомом ОПЕК і подальшим нафтовою кризою, в ході якого всі арабські країни-члени ОПЕК відмовилися постачати нафту США і інших західних країнах, які підтримали Ізраїль у ході Війни Судного дня. Ця ситуація призвела до різкого зростання цін на нафту, економічне зростання сповільнилося, фондовий ринок зазнав краху.

Незважаючи на те що індекс нещастя зазвичай публікується за часів економічних потрясінь, світова економіка зараз перебуває в доброму стані. У 2018 р зростання світової економіки може скласти 3,2%, що стане найвищим зростанням за багато років.

Проте тут наводиться індекс нещастя, щоб показати, які економіки можуть стати самими нещасними, а які - найщасливішими в 2018р.

Венесуела

Найнещаснішою економікою в 2018 р стане Венесуела. Оскільки інфляція в 2018 р складе близько 2000%, рівень безробіття не має відношення до розрахунку індексу нещастя цієї країни.

Венесуела стикається з економічними проблемами протягом багатьох років, враховуючи, що низькі ціни на нафту відіграли значну роль в краху країни, оскільки нафта є єдиним значним експортом Венесуели.

Найближчим часом ситуація в Венесуелі не зміниться, так як макроекономічні дисбаланси, неортодоксальна політика, зростання інфляції і брак інвестицій збережуть сувору економічну кризу в Венесуелі в доступному для огляду майбутньому.

Хоча жодна країна не наближається до показників Венесуели за індексом нещастя, Конго і Ємен займають 2-е і 3-е місця в цьому списку в 2018 р Обидві країни піднялися в першу трійку з 22-го і 18-го місць відповідно, де вони перебували в 2016 р

Конго

У Конго інфляція зберігається на багаторічних максимумах, і, не дивлячись на те що експортні доходи будуть рости, зростання ВВП залишиться досить низьким, а економічні умови будуть складними.

ЦБ попередив, що, якщо уряд вирішить послабити політику жорсткої економії і послабити фінансові умови, це може привести до того, що конголезький франк знеціниться ще більше.

Це призведе до зростання інфляції і посилить економічні труднощі населення.

Очікується, що Конго буде перебувати на одному з перших місць в індексі нещастя в 2018 р, проте країна може опуститися на 8 пунктів з 2017 р відповідно до індексу.

Ємен

У Ємені, зруйнованому війною, ситуація виходить з-під контролю.

Економіка практично знищена громадянською війною, яка призвела до того, що сільськогосподарське виробництво припинилися, податкові надходження знизилися, при цьому з'явилася загроза швидкого поширення епідемії холери.

Прогнози для Ємену на наступний рік, проте, залишаються сприятливими, оскільки прогнозується, що зростання складе 4% в 2018 р і 10,1% в 2019 року, але все це залежить від результатів громадянської війни.

Як і в Конго, індекс нещастя для Ємену повинен знизитися в 2018 і 2019 роках.

Єгипет

В Єгипті також будуть спостерігатися аналогічні падіння індексу, незважаючи на те, що він як і раніше входить в десятку країн, які очолюють список.

За останній рік Єгипет страждав від високої інфляції і зазнав безліч змін на тлі різних факторів, включаючи девальвацію фунта в березні 2016 року і скорочення держсубсидій на паливо і електроенергію минулого літа.

Проте інфляція починає спадати, в міру того як стихають наслідки літніх реформ, а також жорсткими грошово-кредитні умови, що збережуться в найближчому майбутньому. За останні 12 місяців рівень безробіття істотно знизився. Очікується, що ця ситуація збережеться.

Аргентина

Згідно з прогнозами, рівень інфляції в Аргентині опуститься нижче 20% в 2018 р вперше за 5 років.

Очікується, що Аргентина покине десятку країн, які очолюють список, в 2019 р