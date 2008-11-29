Віталій Кличко розповів німецьким політикам про шляхи України в Європу

Мер Києва став гостем конференції, організованої в Баварії Християнсько-соціальним союзом. Одна з тем заходу - обговорення співпраці ЄС і України.

Мер Києва Віталій Кличко в якості гостя взяв участь в конференції, яка проходила з 4 по 6 січня в культурно-освітньому центрі "Монастир Зееон" в Баварії.

Однією з тем форуму стало обговорення можливого стратегічного співробітництва між Європейським Союзом та Україною, зазначив лідер земельної групи ХСС у бундестазі Олександр Добрінт (Alexander Dobrint).

Віталій Кличко підкреслив, що Україна є європейською країною і поділяє європейські демократичні цінності. Її метою є стати членом європейської родини. "Ми боремося за це", - сказав прославлений боксер, з посмішкою помітивши, що в політиці боротьба ведеться жорсткіше, ніж в спорті. На думку політика, Україна автоматично стане частиною Європи, якщо реалізує на практиці демократичні цінності і досягне відповідного стандарту життя населення.

Кличко наглосив, що економічна і політична ситуація в Україні, яка є однією з найбільших країн Європи, повинна бути важливою і для Європейського Союзу. Він вказав, що підтримка з боку Німеччини є дуже важливою для його країни. У відповідь на запитання журналіста про його позиції з приводу санкцій політики Заходу щодо Росії, Кличко зазначив, що санкції мають "сильний вплив". За його словами, вони дестабілізують Росію, Путіна, метою якого є створення нової імперії.