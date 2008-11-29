За новою системою контролю в Україну в'їхало вже майже 2000 росіян

Нові правила, введені з метою посилення безпеки, передбачають зняття у в'їжджаючих відбитків 10 пальців, а також реєстрацію в електронній формі, введення якої поки відкладається.

У першу добу дії нової системи біометричного контролю в Україну в'їхало близько 1900 громадян Росії. Про це повідомляє українське МВС на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 2 січня, з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби країни Олега Слободяна.

За його словами, в перший день нового року український кордон перетнули в цілому 3300 іноземців. Початок роботи нової системи контролю пройшло без збоїв, будь-яких конфліктних ситуацій або провокацій, громадяни реагують спокійно, - зазначив Слободян.

30 серпня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ, який відповідно до рішення Ради нацбезпеки (РНБО) країни ввів нові правила для перетину кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Жорсткість правил, які вступили в чинність 1 січня 2018 року, РНБО мотивувала потребами національної безпеки. Механізм запрацював поки тільки в київських міжнародних аеропортах і на пунктах пропуску на українсько-російському кордоні.

Нові правила передбачають зняття у тих хто в’їжджає відбитків десяти пальців, а також реєстрацію в електронній формі, в ході якої необхідно вказати дату і мету свого приїзду. Однак для запуску необхідного електронного ресурсу потрібно більше часу, тому введення цієї норми поки відкладається.