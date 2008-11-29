Три правила для выбора домашнего текстиля

Любой человек хотя бы раз в жизни покупал комплект постельного белья. Кто-то подходит к этому вопросу серьезно, задавая огромное количество вопросов продавцу. Ну а кто-то покупает тот комплект, который есть в наличии. Но нет таких, которые не задумывались над тем, как выбрать лучший для себя постельный набор.

Правильно подобрать спальный набор вы сможете только тогда, когда узнаете больше о материалах, вариантах размеров и других характеристиках. И уже вооружившись знаниями, вперед за покупками в магазин или на онлайн-просторы! Прочитайте материал этой статьи и вам будет гораздо легче принять решение о покупки действительно качественного и красивого текстиля.

Ткани для постельного белья делятся по плотности и составу. Текстиль из натуральных материалов гарантирует вам комфортный отдых. Но даже популярная хлопковая ткань может быть разного качества и дарить разные ощущения во время отдыха. Варианты постельных наборов из нее вы сможете оценить в интернет-магазине домашнего текстиля https://domashniy.com.ua . Самые мягкие, но при этом устойчивые в эксплуатации – комплекты из сатина и его разновидностей: сатина-страйп, люкс, жаккард. Жестче на прикосновение и менее плотные такие ткани из хлопка, как бязь и ранфорс.

Размер постельного белья подбирается под спальное место. С учетом, что 15-25см будет свисать. Это правило не распространяется только на простыни на резинке. Они должны строго соответствовать размеру матраса. Также, учитывайте при выборе размеры одеял и подушек в вашем доме. А лучше покупать все спальные принадлежности одним комплектом, тогда точно их размеры будут совпадать, что гарантирует отдыхающим постоянный комфорт.

На расцветку и декоративные детали обращают внимание, в основном, женщины. Приятные цвета, красивые композиции на ткани и задерживающие взгляд детали, такие как кружева или вышивка, очень важны. Они дарят эмоциональную разрядку, помогают настроиться на отдых, заполняют комнату приятной атмосферой.

В последнее время приобрели популярность комплекты, украшенные объемными рисунками. Их называют постельное белье с 3Д-узорами или фотопринтами. Они выглядят невероятно эффектно, нарядно, поглощают все ваше внимание и стают центральным элементом украшения в интерьере. Подобное украшение стало возможно благодаря нанесению современным оборудованием рисунка на ткань с высокой плотностью. То есть, такие комплекты еще и устойчивы в стирке и эксплуатации.

Покупайте текстиль качественный и приятный для глаз. Только вы сможете обеспечить себе и своей семье самый приятный отдых!