Что такое детский продюсерский центр, и каковы его возможности?

Шоу-бизнес до недавнего времени считался уделом исключительно взрослых, состоявшихся артистов, но теперь все изменилось. Эстрада, кино, телевидение, театр – «молодеют», и связано это, прежде всего, с набирающими ход естественными эволюционными процессами. Вы могли заметить, что в мире то и дело появляются юные гении в самых разных отраслях науки, техники, творчества. Особенно отчетливо это видно на примере спортивных достижений. Львиная доля олимпийских медалистов 2014 года в Сочи, занявших призовые места на престижнейшем мировом первенстве, не достигла возраста 18-и лет. Но вернёмся к шоу-бизнесу…

Детский продюсерский центр

На сегодняшний день такая единица в украинском деле подготовки талантов, уникальна, и где-то даже экспериментальна. Один из продюсерских центров находится в Одессе, и руководит им продюсер Олег Хороший - специалист в области масс-медиа, эстрадного творчества и развития юных талантов. Задачи центра предельно ясны:

профессиональная подготовка юных артистов: актеров, вокалистов, танцоров, ведущих ТВ программ и т.д. Для достижения нужных целей в этой области на базе центра функционируют соответствующие школы, преподаются индивидуальные уроки; создание условий для реализации на практике полученных знаний и умений: организация концертов, участие в международных фестивалях, съемках и т.д.; продвижение талантов. Это наиболее сложный и затратный массив работ, включающий в себя организацию прослушиваний, записей музыкальных альбомов, съёмок видеоклипов и т.д.

Важно понимать, что описанная последовательность не нарушается, хотя и может быть не полной. К примеру, родители хотят дать своему ребенку качественное музыкальное образование, но не хотят вкладывать средства в раскрутку. В этом случае сотрудничество с продюсерским центром ограничивается только творческой школой.

Почему выгодно сотрудничать с продюсерскими центрами?

Все дело в возможностях и ресурсах. Пока одни таланты то и дело обивают пороги радиостанций и телевизионных студий, предпочитая действовать в одиночку, другие, доверив ведение своих дел, таким исполнителям, как https://startime.ua/, гарантировано получают эфирное время, поддержку на радио и в глобальной сети.

Мы описали лишь общие моменты и механизмы, по которым работают немногочисленные украинские детские продюсерские центры, но и этой информации будет вполне достаточно для тех, кому данная тема не безразлична, кто подыскивает для своего ребенка лучшие условия для творческой и профессиональной реализации.