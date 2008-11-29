Звіт Кабміну: дорожні роботи і дивовижна "енергонезалежність"

Український прем'єр Володимир Гройсман представив квартальний звіт роботи уряду. Пріоритети роботи Кабміну все ті ж: економічне зростання, безпека і оборона, боротьба з корупцією, інвестиції в людський капітал.

Представляючи результати роботи уряду, Гройсман в черговий раз почав говорити не про результати, а про наміри. Мовляв, закладений ріст економіки на наступний рік в 3% - це зростання випуску продукції на 400 млрд грн, десятки тисяч нових робочих місць, та ще й зростання фонду оплати праці на 180 млрд грн.

"Цифри - НЕ граничні, їх можна збільшувати за умови здійснення системних реформ та змін", - вдарився прем'єр в мрії.

Великі надії в уряді пов'язують з приватизацією та оновленням системи управління держпідприємствами і держбанками. На думку Гройсмана, значним кроком у цьому напрямку має стати прийняття нового закону про приватизацію і подальше використання системи ProZorro в малу приватизацію.

Окремий пункт порядку денного роботи уряду - підтримка агросектору як однієї з точок зростання економіки. Актуально впровадження програм підтримки фермерських господарств і підприємств по переробці сільськогосподарської сировини, в тому числі орієнтованих на експорт.

У цьому контексті, зазначив прем'єр, великого значення набувають логістичні можливості країни - порти, аеропорти, залізниця, дороги.

"Сподіваюся, що українці помічають, що ми вийшли на безпрецедентні обсяги виконання будівельних робіт на дорогах. У наступному році ми повинні на третину збільшити фінансування дорожніх робіт", - сказав Гройсман.

Прем'єр може не сумніватися: українці, а особливо кияни, "безпрецедентні обсяги" помічають. Столиця щодня стоїть в кілометрових пробках, і на роботу мешканці Києва тепер добираються в 2-3 рази довше.

Важливий напрямок роботи - поступове зменшення імпорту енергоносіїв і досягнення енергонезалежності. "За 9 місяців ми зупинили падіння видобутку і наростили видобуток власного газу на 700 млн кубометрів", - сказав прем'єр.

Правда, експерти вже втомилися каже: вся ця розпіарена "енергонезалежність" - утопія. Навіть якщо забути, що весь реверсний газ - це, по суті, той же російський і повірити в те, що він таки європейський, суті проблеми це не змінює: виходить, що залежність від Росії ми проміняли на залежність від Європи.

Що стосується вугілля, то тут і зовсім зворотна ситуація: за останні три роки ми примудрилися перейти від "вугленезалежності" до повної залежності від зарубіжних постачальників вугілля.