Широкоформатная печать в современной наружной рекламе

Широкоформатная печать представляет собой одну из самых популярных и работающих схем рекламы.

Ежедневно мы наблюдаем большое количество уличной рекламы во всех уголках страны. Такой формат визуальной рекламы показывает эффективность. Наружную рекламу можно увидеть повсеместно. За рулем, на дороге встречаются баннеры, биллборды. На пешей прогулке, легко заметить постеры на витринах магазинов. Поможет увеличить рост потенциальных покупателей, рекламная публикация, размещенная на общественном транспорте.

Как используют широкоформатную печать

Один из вариантов имиджевой рекламы – баннеры. Логотип, размещенный на ярком полотне, обязательно привлечет внимание потенциальных клиентов.

Широко используются при оформлении магазинов, офисов, могут выполнять роль рекламных афиш для концертов, спектаклей.

Распространенным видом конструкции в наружной рекламе являются биллборды. Это металлическая конструкция, размещенная на бетонном фундаменте. Оптимальный размер для привлечения внимания как автомобилистов, так и пешеходов - 6х3. На щите есть возможность установить ночное освещение.

Ситилайт – относительно не большая конструкция, обычно располагаема в тротуарной зоне, недалеко от проезжей части и пешеходных маршрутов. Ночью подсвечивается изнутри.

Призматроны разработаны на основе рекламных щитов, только, вместо одной картинки, здесь располагается три, последовательно сменяющие друг-друга. Устанавливаются в центральной части города, где большая проходимость людей.

Бэклайты – боксы с внутренней подсветкой размером 5х2. Располагаются на центральных улицах, станциях метро. В ночное время привлекает особое внимание.

Скроллеры – установка с внутренней подсветкой и динамично меняющимися рекламными сообщениями, с помощью перематывания с одного вала на другой.

Выбирая формат следует знать что широкоформатная печать на ga.ua/ru так же, можно использовать для рекламных холдеров, троллов и брандмауэров.

Преимущества наружной рекламы

1. Охват миллионной аудитории – яркие, броские постеры, ситилайты, холдеры по городу, поддерживают имидж компании, успешно рекламируют нужный продукт, услугу.

2. Узнаваемость бренда – каким бы видом деятельности не занимался заказчик, пиар офф-лайн работает круглосуточно. Каждый прошедший мимо такой рекламы, подсознательно запомнить рекламируемую компанию, бренд, товар, услугу.

3. Выгодно – используя такую печать, реально приобрести, относительно не дорогой способ саморекламы. При невысокой себестоимости, продукция имеет высокое качество.

4. Отличное качество – с помощью современного оборудования, заказчик получает практичную продукцию, которая прослужит не один год, сохраняя яркость, четкость внешнего вида.

Так же, существуют изделия с использованием техники цифрового офсета ga.ua/ru/digitaloffsetprinting, которая представляет собой совмещение 2 методов печати: цифрового и офсетного. Этот метод хорошо подходит для выхода небольшого количества печатной продукции, либо тиражей с оперативной сменой информации.