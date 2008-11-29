Особливості зимового туристичного спорядження

Літній і зимовий туризм (одним словом - похід) - поняття настільки різні, що багато мандрівників, які ведуть активний спосіб життя в теплу пору року, навіть не замислюються про піші походи тоді, коли на вулиці лежить сніг, а стовпчик термометра опускається нижче нульової позначки. Подібному явищу є цілком логічне пояснення: мало кому сподобається мерзнути на відкритому повітрі, провалюючись по коліно в сніг і захищаючи обличчя від поривів холодного вітру, вирушаючи в похід. Однак тут можна пригадати давню англійську мудрість: «немає поганої погоди, є поганий одяг». Якщо підготуватися до зимового походу і здійснити грамотний вибір екіпіровки, про будь-які неприємні відчуттях можна буде забути. А допоможе нам у цьому інтернет-магазин туристичного спорядження terraincognita.com.ua.

Крім того, правильно підібране спорядження на Terra Incognita дозволить здійснити навіть ночівлю в зимовому лісі!

Перед походом до лісу взимку слід вкрай відповідально підійти до вибору одягу і спорядження - будь то одноденна вилазка-пікнік в найближчий лісок або експедиція в гори на тиждень. Від якості (і кількості!) взятих речей може залежати як ваше здоров'я, так і безпека в глобальному сенсі слова.

Список необхідних в зимовому поході речей:

термобілизна, на якій не потрібно економити;

кофти, светри, футболки - все обов'язково з натуральних дихаючих матеріалів;

вільний міцний верхній одяг з водовідштовхуючою поверхнею, в ідеалі - з капюшоном;

балаклава, тепла шапка (бажано флісова);

рукавиці щільні (на додаток ще одні);

зручне непромокаюче взуття з запасними устілками. Термосапожки або трекінгове взуття будуть ідеальним варіантом. Коли таких немає, можна скористатися звичайними черевиками, одягнувши поверх них гамаші або бахіли.

Туристичні гамаші ( «ліхтарики») і бахіли - це спеціальне туристичне спорядження для зимових походів і трекінгу по засніженій місцевості. Потрібно відразу усвідомити, що гамаші та бахіли навряд чи прослужать вам більше одного сезону, а тому не варто купувати найдорожчі екземпляри цього спорядження.

Туристичні гамаші

Цей вид спорядження в просторіччі називається «ліхтариками». Туристичні гамаші захищають взуття від проникнення вологи зверху. На гомілках гамаші затягуються резинками, а до черевиків кріпляться ремінцем.

Вибираючи гамаші, варто звернути увагу на те, як вони застібаються. Найкраще, коли блискавка ліхтариків розташовується спереду, трохи гірше - якщо збоку, і зовсім не варто брати гамаші, в яких блискавка розташована ззаду. Ремінець «ліхтариків», який кріпиться до підошви черевиків, дуже швидко відривається. Якщо вам пощастить знайти гамаші з тросом, не роздумуючи, беріть їх, трос протримається значно довше.

Сьогодні на ринку туристичного спорядження є гамаші з мембранної тканини, але то зайва розкіш, досить щільної і міцної тканини. Гамаші швидко псуються, а тому краще вибрати найдешевший варіант з тих, що вам підходять.

Туристичні бахіли

На відміну від гамаш, туристичні бахіли захищають від вогкості, промерзання і механічних пошкоджень все ваше взуття і ногу до коліна. Колоша, з якої зроблений низ будь-яких туристичних бахіл на terraincognita.com.ua, набагато більше пристосована до ходіння по льоду і слизьких каменях, ніж підошви багатьох фірмових туристичних черевик. Єдиний мінус бахіл, через який можна віддати перевагу гамаші, - це розмір. Ліхтарики займають набагато менше місця в рюкзаку.

У піших походах влітку туристичні бахіли і гамаші - зайвий вантаж. Все, від чого вони вас зможуть захистити - мокра від дощу або роси трава. Немає потреби в цьому спеціальному спорядженні і походах, після яких ви кожен раз повертаєтеся в теплий і затишний готель, де є можливість просушити взуття. Потреба в бахілах і ліхтариках з'являється в таких зимових походах, в яких ви будете ходити по снігу або вогкості. Захищені гамашами або бахілами, черевики не отримують механічних пошкоджень, не мокнуть, не промерзають, а головне, в них не набивається сніг.

У будь-якому випадку такі аксесуари, як гамаші та бахіли завжди знадобляться справжньому шукачеві пригод.