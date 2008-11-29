Особливості та різновиди рюкзаків

Приказка «все своє ношу з собою» була б безглуздою, якби до неї не можна було додати - «в рюкзаку».

Останні кілька років ці незамінні аксесуари знайшли нове життя, стали таким же модним трендом як годинник або продукція Apple. Потіснивши сумки і валізи, міські рюкзаки щільно закріпилися в різних напрямках вуличної моди. Спортсмени та велосипедисти, школярі та студенти, туристи і музиканти, оцінивши перевагу вільних рук, додали їх в свій повсякденний гардероб. Рюкзак став прекрасною альтернативою жіночої сумочки і чоловічої барсетки, модним аксесуаром, який все частіше можна побачити на показах іменитих кутюр'є.

А й справді, куди ще можна упакувати і одяг, і продукти, і навіть спальне приладдя так само компактно і з можливістю поставити все це собі на плечі? Любите походи, екстремальні види спорту, риболовлю, відпочивати в оточенні мальовничої природи, і ще не придбали туристичний рюкзак - пора це виправити.

Перше, на що варто звернути увагу при виборі рюкзака - це обсяг. Для далеких піших походів або трекінгу зазвичай вибирають рюкзаки не менш ніж на 60-80 л, щоб крім особистих речей та туристичної екіпіровки туди помістився значний запас води і продуктів. До вибору такого рюкзака варто підійти з особливою увагою, в першу чергу тому, що можливості з підняття важких предметів у кожної людини різні, а з собою напевно доведеться взяти дуже багато. До того ж такий вантаж буде перебувати на спині значно довше, ніж це необхідно в інших умовах, наприклад, в велосипедних турах і навіть при сходженнях.

Універсальні рюкзаки для занять спортом, або, як їх ще називають, мультиспортивні моделі - менші за обсягом, так як зазвичай знаходяться на спині людини, що здійснює активні дії (велосипедиста, скелелаза, байдарочника і ін.).

Міські рюкзаки зручно брати в екскурсійні тури, в яких передбачається багато переміщень, в основному з міста в місто. Вони відносно невеликі, до 40 л, тому деякі з них можуть використовуватися в якості шкільних портфелів.

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Особливою популярністю в подорожах на далекі відстані користуються анатомічні рюкзаки. Вони добре підтримують спину, так як їх спинка є твердий каркас (станинf), пом'якшений підкладкою, яка повторює форму тіла. При цьому тканина, з якої зроблена спинка, може бути виткана з ниток «дихаючого» матеріалу, що полегшить носку, особливо в спеку. А щоб лямки такого рюкзака не врізалися в спину і були максимально комфортні, найкраще, якщо вони будуть досить широкими і укріпленими аналогічно, як і спинка, м'яким прошарком.

Рюкзаки без анатомічної спинки можуть бути хорошим аксесуаром для повсякденного носіння. У складеному вигляді вони займають менше місця, тому їх зручно брати в автобусні або авіа-подорожі з ночівлями в готелях.

Уявіть, що рюкзак вже зібраний, і ви далеко від будинку в незнайомому лісі. До привалу далеко, а вам, як на зло хочеться пити, та ще й поріз на пальці не дає спокійно насолоджуватися навколишньою природою. Добре б не підводити супутників, які теж напевно втомилися, і зробити все це непомітно. Це можливо, якщо в рюкзаку багато зовнішніх кишень, в які поміщаються всілякі дрібниці, необхідні в дорозі в будь-який момент.

Додаткові відділення також будуть не зайвими. Так у великих рюкзаках з цим не буває проблем. У тому числі для максимального збільшення обсягу по вертикалі в трекінгових моделях передбачені складні кишені.

Повернемося до етапу збору речей. Ви вже все склали, але залишилося вільне місце. Відрегулювати обсяг більшості туристичних рюкзаків можна за допомогою всіляких ременів і затягувань. Вони підганяють його розміри під вміст, фіксуючи предмети, що бовтаються і роблячи рюкзак компактніше.

Щоб рюкзак сидів як ідеально підібраний костюм, передбачені й інші ремені: грудний - для рівномірного розподілу ваги, поясний ремінь із стабілізаторами та інші.

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