Кравчук: Україна стоїть на колінах в оточенні ворогів

Під час дискусії в Національному педагогічному університеті перший президент України Леонід Кравчук заявив, що навколо країни "виявилися одні противники". Вся справа в тому, що країни, що є сусідами з Україною, мають до неї якісь претензії, вважає екс-президент. "Польща хоче керувати Україною. Угорщина каже, що буде битися проти нас. Румунія - під питанням", - передає РІА Новини слова Кравчука. Росію в своїй промові він також увагою не оминув, назвавши її "ворогом". Корінь проблем України Леонід Кравчук бачить в тому, що вона все ще "стоїть на колінах".

Відносини з угорськими та румунськими сусідами дали тріщину після прийняття закону про освіту, який значно урізав можливість навчання на національних мовах. З Польщею відносини значно охололи через розбіжності з історичних питань. Відносини України з Росією погіршуються з кожним роком, так як РФ втручається у внутрішні справи країни, зокрема в конфлікт на Донбасі.