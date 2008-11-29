Саакашвілі подав скаргу проти генпрокурора і глави СБУ

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву про вчинення злочину групою осіб на чолі з генеральним прокурором України Юрієм Луценком і главою Служби безпеки України ( СБУ) Василем Грицаком.

Як передає "Інтерфакс", про це повідомила прес-служба партії.

У заяві Саакашвілі звинуватив Луценка і Грицака, а також заступників останнього, Павла Демчина і Віктора Коненко в ряді кримінальних злочинів проти себе і своїх соратників.

На думку колишнього президента Грузії, в діях деяких чиновників Генпрокуратури, СБУ, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та управління Державної охорони вбачається зловживання владою і службовим становищем.

Тим самим, на його думку, в сукупності дії даних осіб підпадають під 255-ту статтю КК України - "створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину".

Саакашвілі попросив НАБУ прийняти його заяву і невідкладно розпочати досудове розслідування.

Разом з цим він закликав своїх прихильників зібратися перед будівлею Верховної ради.

У відповідь силовики готують масштабну операцію по затриманню Саакашвілі і розгону мітингувальників. Ввечері 6 грудня закінчується доба, дана опозиційному політику на те, щоб добровільно з'явиться на допит в Генпрокуратуру.

Саакашвілі на допит не з'явився, а його адвокати заявили, що офіційно їх клієнта до слідчих ніхто не викликав. Сам же екс-глава Одеської області запросив представників правоохоронних органів зустрітися у наметовому містечку.