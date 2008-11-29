Фінансовий резерв України зріс на 22% з початку року

З початку року міжнародні валютні резерви України зросли і склали 18,9 мільярдів доларів.

Обсяги міжнародних внутрішніх резервів України зросли з початку року до 18,906 мільярда доларів за станом на 1 грудня. Про це повідомив офіційний сайт НБУ.

У Нацбанку відзвітували, куди пішли гроші з держрезерву, і звідки прийшов прибуток. За роки на рахунку України в якості прибутку надійшло 670 мільйонів доларів, велика частина з яких - від облігацій внутрішньої позики.

На користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі в розмірі 447,1 мільйонів доларів.

На обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті було направлено 358 300 000 доларів, в тому числі 18500000 доларів - обслуговування облігацій зовнішньої державної позики і 282200000 доларів - на обслуговування і погашення по облігаціях внутрішньої державної позики.

На додаток, 100,0 мільйонів доларів США з міжнародних резервів в листопаді було направлено на повернення запозичених в жовтні коштів по операції swap з уповноваженим банком

Крім того, 49,1 мільйонів доларів. США в минулому місяці було направлено на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань, викликаних тимчасовими факторами. З них 20,0 мільйонів доларів було продано під час інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

Згідно з прогнозом до кінця 2018 року міжнародний резерв України виросте до 22 мільярдів доларів за умови виділення чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

Наприклад, валютний резерв наших найближчих сусідів поляків становить 110678 мільярдів доларів. У Угорщини - 26868. У Росії - 430 952 мільярдів доларів.

За рахунок чого "росте" українська економіка і що буде далі

Експерти вважають, що реального зростання немає і не буде в найближчому часі, як і не покращиться матеріальне становище більшої частини населення України. Ростуть тільки ціни, а на цій підставі статистика "малює" зростання ВВП.