|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Хімічна чистка обличчя: доступний метод глибокого очищення шкіри
Хімічна чистка обличчя використовується, головним чином, для боротьби з чорними крапками і закритими вуграми. Не варто плутати її з хімічним пілінгом, призначення якого - стимуляція регенераційних процесів, що призводить до природного омолодження шкіри. Пілінг агресивніше чистки, для його проведення використовуються більш сильні або більш концентровані кислоти.
В якості основного діючого компонента при хімічному очищенні використовуються: «М'які» натуральні кислоти (саліцилова, молочна, гліколева, фруктові: лимонна, яблучна, піровиноградна) аборослинні ферменти, здатні розщеплювати білок (бромелайн, папаїн). Бромелайн у великій кількості міститься в стеблах ананаса, а папаін - в плодах папаї.
Під їх дією відбувається розм'якшення тканин епідермісу і розчинення сальних пробок. Має місце і ефект легкого стимулювання обмінних процесів, які протікають в шкірі.
Яких результатів дозволяє домогтися хімічне чищення обличчя?
Ефект від хімічної чистки особливо помітний при жирній шкірі, схильної до утворення акне. Регулярні процедури допоможуть:
Як проводиться хімічне чищення обличчя?
Проводити процедуру рекомендується у кваліфікованого лікаря-косметолога в медичному закладі або косметичному салоні. Стандартна схема - це неправильний підхід. Грамотний лікар завжди підлаштовує методику під конкретного пацієнта: підбирає найбільш підходящий препарат, його оптимальну концентрацію і час знаходження на шкірі.
Сеанс триває близько 40 хвилин і протікає в чотири етапи:
Кому протипоказана процедура?
Хімічна чистка обличчя протипоказана при:
Хімічна чистка обличчя в домашніх умовах
Звичайно, краще робити хімічну чистку обличчя в салоні у кваліфікованого фахівця, але допустимо і самостійне виконання процедури.
Етапи ті ж, що і за салонною методикою.
При сухій і чутливій шкірі обличчя рекомендується використовувати саліцилову кислоту, а при жирній проблемній - гліколеву.
Рецепти на основі доступних інгредієнтів
З перекисом водню
Змастити шкіру обличчя перекисом водню і протягом 5-ти хвилин розпарювати над гарячим відваром шавлії або ромашки. Потім нанести на шкіру мильну піну або крем і добре потерти її змішаними один до одного сіллю і содою. Стягнути шкіру можна за допомогою контрастного вмивання.
В якості скрабу можна приготувати не просто суміш соди з сіллю, а більш складний склад з 1⁄2 ч.л. соди, 1⁄2 ч.л. бури, 1 ч.л. спитої кави і щіпку бодяги.
Саліциловий спирт
Протерти шкіру обличчя саліциловим спиртом і очистити шкіру за допомогою вологого ватного диска з дрібною сіллю.
Молочні продукти
Кефір та інші кисломолочні продукти, нанесені на 10-20 хвилин на очищену шкіру обличчя допомагають не тільки очистити, а й відбілити шкіру обличчя. Можна змочувати шкіру молоком або кислим молоком перед сном, вмиваючись після цього тільки вранці.
Хлорид кальцію
Ще один простий домашній спосіб передбачає використання дитячого мила і хлориду кальцію.
Фрукти
Також можна використовувати лимон, апельсин або яблуко в чистому вигляді або змішані з подрібненими вівсяними пластівцями.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com