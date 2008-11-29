Хімічна чистка обличчя: доступний метод глибокого очищення шкіри

Хімічна чистка обличчя використовується, головним чином, для боротьби з чорними крапками і закритими вуграми. Не варто плутати її з хімічним пілінгом, призначення якого - стимуляція регенераційних процесів, що призводить до природного омолодження шкіри. Пілінг агресивніше чистки, для його проведення використовуються більш сильні або більш концентровані кислоти.

В якості основного діючого компонента при хімічному очищенні використовуються: «М'які» натуральні кислоти (саліцилова, молочна, гліколева, фруктові: лимонна, яблучна, піровиноградна) аборослинні ферменти, здатні розщеплювати білок (бромелайн, папаїн). Бромелайн у великій кількості міститься в стеблах ананаса, а папаін - в плодах папаї.

Під їх дією відбувається розм'якшення тканин епідермісу і розчинення сальних пробок. Має місце і ефект легкого стимулювання обмінних процесів, які протікають в шкірі.

Яких результатів дозволяє домогтися хімічне чищення обличчя?

Ефект від хімічної чистки особливо помітний при жирній шкірі, схильної до утворення акне. Регулярні процедури допоможуть:

глибоко очистити пори, в тому числі, позбутися від чорних крапок;

прибрати вугровий висип і запобігти новим висипанням;

зробити більш непомітними постакне.

Як проводиться хімічне чищення обличчя?

Проводити процедуру рекомендується у кваліфікованого лікаря-косметолога в медичному закладі або косметичному салоні. Стандартна схема - це неправильний підхід. Грамотний лікар завжди підлаштовує методику під конкретного пацієнта: підбирає найбільш підходящий препарат, його оптимальну концентрацію і час знаходження на шкірі.

Сеанс триває близько 40 хвилин і протікає в чотири етапи:

Демакіяж і видалення денних забруднень за допомогою відповідних для даного типу шкіри засобів. Розкриття пор під впливом водяної пари, розпарюючої маски або застосовують на основному етапі чищення кислоти, взятої в низькій концентрації. Розчинення сальних стрижнів і розм'якшення ороговілих клітин епідермісу з використанням препаратів, призначених для хімічної чистки. Маска з препаратом витримується на обличчі не більше 10-ти хвилин. Накладення звужує пори маски.

Кому протипоказана процедура?

Хімічна чистка обличчя протипоказана при:

непереносимості активних компонентів, що входять до складу препаратів, які використовуються при проведенні процедури;

наявності закритих білих вугрів (міліуми);

активній формі герпесу;

сильній спеці.

Хімічна чистка обличчя в домашніх умовах

Звичайно, краще робити хімічну чистку обличчя в салоні у кваліфікованого фахівця, але допустимо і самостійне виконання процедури.

Етапи ті ж, що і за салонною методикою.

При сухій і чутливій шкірі обличчя рекомендується використовувати саліцилову кислоту, а при жирній проблемній - гліколеву.

Рецепти на основі доступних інгредієнтів

З перекисом водню

Змастити шкіру обличчя перекисом водню і протягом 5-ти хвилин розпарювати над гарячим відваром шавлії або ромашки. Потім нанести на шкіру мильну піну або крем і добре потерти її змішаними один до одного сіллю і содою. Стягнути шкіру можна за допомогою контрастного вмивання.

В якості скрабу можна приготувати не просто суміш соди з сіллю, а більш складний склад з 1⁄2 ч.л. соди, 1⁄2 ч.л. бури, 1 ч.л. спитої кави і щіпку бодяги.

Саліциловий спирт

Протерти шкіру обличчя саліциловим спиртом і очистити шкіру за допомогою вологого ватного диска з дрібною сіллю.

Молочні продукти

Кефір та інші кисломолочні продукти, нанесені на 10-20 хвилин на очищену шкіру обличчя допомагають не тільки очистити, а й відбілити шкіру обличчя. Можна змочувати шкіру молоком або кислим молоком перед сном, вмиваючись після цього тільки вранці.

Хлорид кальцію

Ще один простий домашній спосіб передбачає використання дитячого мила і хлориду кальцію.

Фрукти

Також можна використовувати лимон, апельсин або яблуко в чистому вигляді або змішані з подрібненими вівсяними пластівцями.