Податкова реформа США принесе більше користі багатим

Республіканський податковий план в США, який пройшов через обидві палати конгресу, принесе більше користі багатим верствам населення, свідчать дані нового опитування.

Квінніпекский університет виявив, що 64% американців, включаючи 61% незалежних і 94% прихильників демократів, кажуть, що податковий план принесе користь тільки багатим верствам населення.

Аналіз підсумкового законопроекту Центром податкової політики показує, що оцінка виборців вірна. Центр податкової політики розглянув процентну зміну в доході після сплати податків.

Близько 40% вважають, що цей план призведе до збільшення робочих місць та економічного зростання. Хоча законопроект не буде платити за себе, Об'єднаний комітет з оподаткування виявив, що більш рання версія податкового законопроекту сенату піднімає ВВП приблизно на 0,8% за десятиліття.

Президент Дональд Трамп раніше не погодився з такою оцінкою.

"Це фантастичний законопроект для середнього класу. Це фантастичний законопроект для робочих місць і для компаній, що бажають повернути величезні гроші в нашу країну. Це дійсно - я розглядаю його понад усе на світі, це величезний законопроект для робочих місць і середнього класу", - сказав Трамп.

Рейтинг Трампа зараз знаходиться на вкрай низькому рівні, а 56% виборців кажуть, що Трамп не годиться в якості президента.

У той же час 47% виборців кажуть, що ЗМІ ставляться до глави Білого дому "справедливо", а 48% кажуть "несправедливо". Проте виборці визнають, що сам Трамп відноситься до ЗМІ несправедливо.